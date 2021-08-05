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杭亭頓醫院 加入西達醫療家族

記者李雪／綜合報導
杭亭頓醫院正式隸屬西達賽奈。(取自杭亭頓醫院官網)
杭亭頓醫院正式隸屬西達賽奈。(取自杭亭頓醫院官網)

經過一年多的周折和協調，杭亭頓醫院（Huntington Hospital）和西達賽奈（Cedars-Sinai）醫療系統之間的隸屬關係終於獲得了監管機構的批准，4日正式生效。院方希望該附屬關係將為聖蓋博谷居民提供更好的醫療服務。

根據雙方4日發布的公告，雖然杭亭頓醫院目前繼續自治，即擁有自己的員工、董事會和醫務人員，但與西達賽奈的隸屬關係提供了更廣泛的合作、資源和專業知識的共享。此外，西達賽奈系統已承諾在許多領域對杭亭頓醫院投資，包括企業信息技術、擴大門診服務和加強醫生發展。而杭亭頓醫院的籌款和志願者計畫將繼續自主管理。

在未來幾個月裡，兩個機構的負責人將確定合作和資源以及專業知識共享的潛在領域，希望附屬關係可以為聖蓋博谷居民長期提供更加可負擔、易獲得、高質量的醫療護理。

杭亭頓醫院董事會主席Jaynie Studenmund表示，這種隸屬關係「使杭亭頓能夠延續其為社區提供高質量醫護的悠久傳統，同時受益於西達賽奈的專業知識和資源」。而西達賽奈系統董事會主席Vera Guerin則表示「歡迎杭亭頓醫院加入西達家族」，她表示「杭亭頓醫院對其社區的長期承諾，以及其質量聲譽、出色的醫生、護士和其他工作人員，非常適合西達賽奈醫療系統」。

其實雙方早與去年3月就提出了合併草案，但遭到監管機構的阻止。據報導，因為西達賽奈收到了約2億元的聯邦援助以及數千萬元的其他贈款，用於對應疫情。但據紐約時報今年5月的一篇報導，有機構估計，西達賽奈的費用大約是聯邦醫療保險（Medicare）的三倍，而監管機構分析認為，如果兩院合併可能價格會上漲高達32%。

監管機構於去年12月同意這一隸屬關係，但同時提出一些條件，例如限制杭亭頓醫院十年內的價格上限，並限制其合併後的談判權利。但提出該限制的州檢察長在今年3月遭兩家醫院提告，而合併案最終於本月達成。

大型醫療連鎖機構通過疫情期間的聯邦援助，出現了紛紛收購對手機構的趨勢，引起了業內關注。批評者擔心這股併購潮會導致醫療服務價格上漲。但醫療機構大多堅稱，只會給民眾帶來更好的醫療資源。

聯邦醫療保險 疫情 聖蓋博

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