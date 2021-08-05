寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

聖蓋博谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛致華人寺廟遭殃，比丘尼被人拿槍指頭，被逼買槍自衛！（本報檔案圖）

聖蓋博 谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛，入侵寺廟拿槍指頭，比丘尼被逼買槍自衛。一家華人 槍店日前來了兩名比丘尼，不僅隨身攜帶辣椒水還指名要買槍，原來寺廟近日接連被偷搶，還被搶匪拿槍指著頭，忍無可忍才要買槍自衛。

近日聖蓋博谷一家華人槍店上午11時剛開門，進來兩名身穿灰色和褐色僧服的女性，一個年約40多歲，另人是60多歲，一口台灣 口音。槍店老闆以為她們要看中醫走錯門，正要提醒。結果對方說她們想考槍證，詢問是否有中文考題。

店主表示只有英文的，且詢問她們要買什麼槍？對方表示，不知道要買什麼槍，只是想買槍自衛。在對話中，對方只說是她們的寺廟離這裡很遠，那邊被偷被搶很厲害。以前只是偷竊，最近發生了持槍搶劫。最近某天早上8時在寺廟後面洗菜時，有搶匪衝到後面，用槍抵住一個師傅的頭，一個女眾往外走還被槍擊，幸好只開了一槍，沒打到人。搶匪搶了所有值錢的東西，停車場的汽車零件也經常被偷，她們現在很害怕。

店主想詢問更多細節，她們神色緊張且不願意透露太多細節。比丘尼表示想買可以嚇唬人的槍，她們不想傷人只是想嚇退歹徒。因為寺廟裡男性少，多數是女性，案發後雖然也報警，但是收效甚微，無可奈何。她們還詢問有無人教自衛術，但是現學顯然來不及，所以只能買了辣椒水，隨身攜帶有點安全感。

店主建議她們，買槍不用來自衛，等於給歹徒送裝備，還不如買狗看家護院。但她們表示狗要吃葷，不符合寺廟清淨的原則，且擔心狗會咬傷信眾，顯然非常糾結。店主只能建議她們在寺廟裡多裝攝像頭和警鈴，至少能幫助警方抓到歹徒。

聖蓋博谷很多華人小寺廟很容易下手，因為寺廟多數是大開方便之門，也不怎麼防範，如果被搶匪和不法分子盯上的確堪憂。