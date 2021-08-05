洛縣未滿12歲童染疫亡再添一例 單日確診逾3700例

洛杉磯 縣疫情4日繼續飆升，新增感染人數超過3700例，新增死亡16人，其中一名18歲以下感染者不治死亡，令公共衛生部門非常擔心。

洛杉磯縣公共衛生局4日下午5時發布的最新統計報告顯示，當天整個洛縣 新增感染3734例，為2月以來單月最高確診病例數，新增死亡16人。在新增死亡病例中，80歲以上六人，65至79歲三人，50至64歲三人，30至49歲之間兩人，一人在18至29歲之間，一人未滿18歲。洛縣公共衛生部門確認，當天18歲以下的死亡者實際上在12歲以下，去世的孩子因感染COVID-19住院，並有潛在疾病。疫情爆發18個月以來，洛杉磯縣先後有六名未成年兒童和青少年因感染不治死亡，其中兩人為12歲以下兒童，四人在12至17歲之間。

洛縣公衛局4日統計數據的另一大焦點是，醫護人員中的COVID-19感染病例開始增加。幾個月來，醫護人員每周報告的新病例不到50例。但截至7月17日的一周，病例增加到295例；截至7月24日的一周，病例增加到275例。 去年疫情大規模開始至今，共有4萬2296名醫護人員和急救人員測試COVID-19呈陽性。

截至6月中旬，洛杉磯縣醫院68%的接受調查的醫護人員接種了疫苗 ，目前，85%的護理機構工作人員接種了疫苗，兩項比例均高於洛杉磯縣的整體接種率。

公共衛生局表示，由於相對較高的疫苗接種率，洛杉磯縣醫護人員感染上升的同時，死亡人數並未顯著增加。迄今為止，洛縣共有276名醫護人員因感染COVID-19不幸去世，幾乎所有死亡病例都發生在2020年7月至2021年2月之間。自5月下旬以來，只有兩名醫護人員死於COVID-19。

統計到4日，整個洛杉磯縣感染病例為131萬1656例，死亡總數2萬4720人死亡，其中六人為18歲以下未成年人，佔0.024%。

和橙縣一樣，洛杉磯縣本周以來因感染情況較爲嚴重而住院人數增加，幾乎是每天持續增加，目前有1242名患者住院，其中22%在重症監護病房。4日檢測陽性率為6%，比之前的17%低不少，但如果綜合多項數據，也意味著近期的病毒感染力度更大，感染後的情況更爲嚴重。

洛縣公共衛生局局長費若4日表示，目前首要任務是保護那些還沒有資格接種疫苗的人，包括12歲以下的兒童，提高有資格接種疫苗者的接種率是保護12歲以下兒童的最佳方式。尤其是醫護人員應充分接種疫苗，以確保需要護理的人們將感染的風險降到最低。她表示，種種數據顯示，未接種疫苗和部分接種疫苗的人被感染的可能性是完全接種疫苗的人的近四倍。趕緊接種疫苗，是保護自己和家人最好方法。費若同時重申在室內公共場所戴口罩，盡可能將社交活動轉移到戶外，以及經常洗手或使用洗手液的重要性。