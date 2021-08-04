州長紐森罷免投票 同意者略增

紐森罷免投票，支持反對仍不相上下。（KTLA）

愛默生學院（Emerson College）與Inside California Politics合作的最新民調 顯示，9月舉行的加州 州長罷免投票中，同意罷免的比例增至46%，反對罷免的48%，尚未決定的由9%降到6%。這份民調時間為7月30日至8月1日，受調人數為1000人，誤差範圍為正負3%，因此正反意見仍在誤差內。

加州選民預計8月中以後就能陸續接到罷免的郵遞選票，但是否真的會投，仍由民眾決定。民主黨人竭力遊說基本盤投票，主導罷免的共和黨人則宣稱，他們的票源不只來自共和黨支持者，還有獨立選民與民主黨人。Inside California Politics是由Nexstar Media所主導，旗下加州地區的電視台包括洛杉磯的KTLA、舊金山的KRON、沙加緬度的KTXL、聖地牙哥的KSWB，與其他地區的KSEE/KGPE、KGET。

民調中，可能投票者有48%反對罷免州長紐森 ，46%同意罷免紐森，較7月22日的民調上升了3個百分點，等同於未決定選民減少的3個百分點。KTLA的看法是，同意罷免的人正在增加。

民調發現，紐森的西裔選民大量流失，54%的人說他們支持罷免。黑人與亞裔間，多數仍然反對罷免。白人則對半開，48%支持罷免，49%反對罷免。但是40%選民尚未決定，萬一紐森遭到罷免，誰來繼任州長。初步民調顯示，名嘴艾德（Larry Elder）的支持度持續上升，現約23%，領先其他40個候選人。