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面對仇恨犯罪效應篇～仇亞是集體創傷 輕忽有害心理健康

記者邵敏／洛杉磯報導
仇恨亞裔犯罪是一種集體的種族傷害。（unsplash.com）
仇恨亞裔犯罪是一種集體的種族傷害。（unsplash.com）

當仇恨亞裔犯罪在美國各地頻繁發生時，沒有直接遭受傷害的亞裔民眾，在接收類似訊息時，心理健康也會受到相當大的影響，心理學專家指出，仇恨亞裔犯罪是對亞裔的一種集體的種族創傷。

「就算我們沒有直接受到騷擾或不公平待遇，可聽到其他華裔受到暴力對待時，也會導致我們的心理健康問題，包括焦慮、抑鬱、睡眠障礙等。」洛縣心理健康署診所主管鄭佳琪（ Jacqui Cheng）認為，「尤其當我們看到沒有防備能力的老人受傷害，他們可能是我們其中任何一個人的父母或是祖父母，我們的壓力就會很大。這是一種集體的種族創傷。 」

●負面情緒強烈應尋求諮商

這種集體的種族創傷，導致部分華人產生抑鬱、焦慮、憤怒、迴避、以及過度警覺。 「從停車場走到店裡時，隨時感覺會有人衝上來，或者別人看一眼就覺得會不會要找麻煩，這就是過度警覺。」

鄭佳琪說，必要的警覺是好的，但過度警覺會讓人們不敢出門，一直會有種侵入性想法，「一下車就覺得要被搶劫，害怕別人來找麻煩，怕被人看不起，擔心孩子被人騷擾，類似的想法會不受控制跑出來。」

鄭佳琪指出，疫情中，來自歧視的壓力比其他壓力來源都要大。亞裔美國心理協會在2021年的調查中指出，53％的亞裔報告心理健康是重大的壓力來源，十個亞裔就有四個存在焦慮或是壓抑的心理症狀，而亞裔對自己的心理問題通常保持沉默，比其他族裔更少尋求心理治療。

面對這樣普遍存在的心理壓力，華人該如何調整？

「有些人認為焦慮憤怒很自然，但有些人感覺這是心理疾病，不敢表達。」鄭佳琪說，一個人若孤單面對壓力，身心健康肯定會受到很大影響，「尋求幫助不是件丟臉的事，我們一定要正視心理健康的重要性，尋求專業心理諮詢師的幫助。」

一些陷於嚴重心理壓力的華人會有種假想，因為每天看很多負面新聞，就覺得大家都在歧視華裔。鄭佳琪說，其實也有很多其他族裔的人在替亞裔發聲，主動提議幫助害怕出門的華人買東西，或陪伴出門，「我們要記得還有很多善意的人，要多往積極方面想，如果一直覺得別人都要害你，欺負你，那負面情緒就會更強烈。」

●多跟長輩溝通助排解壓力

同時，要特別關注在仇恨犯罪中容易受傷害的老人，「華人長輩很多不會分享自己的感覺，尤其男性長輩，他們覺得害怕緊張就不敢出門，但很少提出需要幫忙。」

鄭佳琪建議年輕人要主動跟長輩溝通，多注意老人行為方式的改變，如果看到他們一直在家睡覺，不願出門，或者用談論他人的感受來討論壓力，「比如老人說他們的朋友現在都不出門，因為害怕被搶劫被歧視，事實上老人說的可能就是自己的心態，他們是用這種方式來傳達想法。 」

一旦發現長輩存在這樣的心理壓力，就要直接跟他們討論解決方法，多陪他們外出散步，去超市或者是去銀行辦事，要讓他們保持安全感。

亞裔 華人 歧視

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