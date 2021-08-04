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面對仇恨犯罪父母篇～教孩子認識歧視 才能勇抗仇亞

記者邵敏／洛杉磯報導
鄭佳琪認為，要直接跟孩子討論種族歧視的主題，教導他們正確的觀念。（鄭佳琪提供）
鄭佳琪認為，要直接跟孩子討論種族歧視的主題，教導他們正確的觀念。（鄭佳琪提供）

一年多來，由於新冠疫情成了直接的導火線，歧視亞裔的仇恨犯罪在美國境內頻頻發生，如今面臨孩子重返學校，他們一旦在校園遇到歧視或仇恨亞裔行為時，父母該如何幫助他們？

「要直接跟孩子討論種族歧視的主題，教導他們正確觀念。」洛杉磯縣心理健康署診所主管鄭佳琪（Jacqui Cheng）指出，「黑人家庭會在孩子成長過程中跟他們討論種族主義，以及如何安全處理被歧視的狀況。」

鄭佳琪認為，華人教育這部分內容一直缺失，很多孩子從來不知道什麼是歧視，「如果有一天他們在學校突然被人歧視，甚至被實施仇恨犯罪時，孩子們會自卑、手足無措，甚至有些孩子會選擇不告訴父母。」提前跟孩子討論種族歧視問題，預先做出應對準備， 可以避免孩子走入誤區。

華人普遍的教育方式是不要多管閒事，不要引人注意，「如果孩子回家說今天被人欺負，很多父母的回答是不要理那些人。」鄭佳琪說，這樣的回答會讓孩子得到不正確資訊，「孩子會認為別人欺負我是對的，所以我要躲開他。」

●讓孩子明白自己有後盾

家長正確的教育方式應該是，告訴孩子別人欺負你是不對的，並通過老師跟對方溝通，讓對方改過與道歉。鄭佳琪認為，只有通過這樣的方式，孩子才能學會明辨是非，「知道自己不該被別人那樣對待，而且明白自己是有後盾的，有父母的支持。」

實施仇恨犯罪的人本身可能心理不平衡，才會做出傷害他人的過激行為。（unsplas...
實施仇恨犯罪的人本身可能心理不平衡，才會做出傷害他人的過激行為。（unsplash.com）

同時家長要告訴孩子，實施仇恨犯罪的人本身可能心理不平衡，才會做出傷害他人的過激行為。鄭佳琪說：「歧視者自身就有欠缺，他們往往害怕且無知，比如一些人認為新冠疫情是中國病毒帶來的，因此仇視所有亞裔，這就是非常無知的想法。」認識對方，才能更好地保護自己。

鄭佳琪還建議家長要善於觀察孩子的行為舉止，及時交流，發現問題所在，「孩子不一定能分辨自己的情緒，但他們的行為會表現出來，比如生氣、煩躁、哭鬧、安靜不下來，」一旦發現孩子異常，就要盡快找到癥結所在，才能幫助他們，「有些孩子在學校被欺負，回家後會哭，也有些孩子不哭，只是沉默不講話，父母過了很長時間才知道原因，就會錯過及時的心理疏導。」

●從小教導欣賞自己族裔文化

如何正確教育孩子面對種族歧視，鄭佳琪認為，其中有一點不能忽視，要從小教孩子欣賞自己族裔的文化，了解華裔在美國的歷史，以及華裔對美國的貢獻，「尤其是從小在美國成長的孩子，一直接觸美國文化，應該要讓他們知道中國文化也很了不起，不必因為別人不正確的看法而自卑。」

此外，家長在幫孩子打強心針和預防針時， 也要教導孩子自尊自愛以及尊重每一個族裔。鄭佳琪說：「我們用這個機會教導孩子，對於跟他們看起來不同的人也要尊重與接受，公平對待每一個人，把這個機會轉換成一個有愛的機會教育，從小培養他們的同理心。 」

如果發現孩子持續有負面情緒，導致行為與從前不同，建議向心理健康專家尋求幫助，及時提供適當的心理疏導。

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