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遭指共和黨同路人 紐森陣罷免發起者提告

編譯組／綜合報導
罷免紐森發起者拒絕與「川粉」劃上等號。(FBI網頁)
罷免紐森發起者拒絕與「川粉」劃上等號。(FBI網頁)

加州州長罷免投票即將舉行，紐森陣營目前主打的催票戰術之一，正是將支持罷免的人打成共和黨同路人，或是前任總統川普的死忠「川粉」（Trump supporter）。但是推動罷免的陣營3日遞狀至沙加緬度最高法院，要紐森陣營別再叫他們「共和黨人」或「川粉」，因為選舉法令禁止散布錯誤或誘騙資訊。

領銜提告人為Orrin E. Healie與Mike Netter，他們主張同意罷免的許多民眾並非共和黨支持者，而且過半的接任人選並非共和黨籍，因此紐森陣營宣稱支持罷免的都是共和黨人或川普鐵粉並非事實。如果紐森真的被罷免，想要繼任的人選中，24名是共和黨籍，十名無黨籍，九個民主黨籍，一個自由黨，兩人綠黨。

 訟案主導律師Eric P. Early表示，他們提告只是因為不能再縱容紐森陣營誤導選民。紐森選舉發言人Nathan Click反批，對方毫無根據，因為事實再明顯不過，「這就是一場共和黨的罷免」，發起人正是Orrin E. Healie與Mike Netter，資金也都來自共和黨金主。Nathan Click還說，共和黨就是無法在正大光明的選戰中打敗民主黨人，所以才會玩陰的來奪權。

戴維斯加大（UC Davis）法學教授Christopher S. Elmendorf說，提告的一方如果勝訴，他會「非常震驚」，因為憲法第一修正案已經涵蓋選舉用語，無人可以認定用詞是否屬實，這當然也包括紐森在傳單當中的描述。紐森在競選文宣中宣稱，搞罷免的都是共和黨人，不但要搞掉他這個民主黨籍州長，還要顛覆2020年總統大選的結果。

訟案的主張就是要法院同意，刪除紐森自稱為民主黨人，並且聲言支持罷免的都是共和黨同路人等等言詞。不過，雖然紐森在文宣中強調自己是個民主黨籍的州長，卻因為疏忽而忘記在期限前要求在選票上標明他是民主黨籍，這個誤差是否會影響最後結果仍不得而知。

 

共和黨 紐森 民主黨

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