華人商場犯罪頻傳怎自保？完善治安細節可降低責任

近來華人區商場屢傳偷搶案件，讓不少消費者擔心安全問題。(洛縣警局網頁)

南加一些華人商家及所在購物廣場近來時常發生偷竊、搶劫、砸車等治安案件。引起顧客尤其華人顧客恐慌，對光顧超市購物可能引發人身及財物安全威脅深感不安。有消費者呼籲商家加強治安，但部分商家仍缺乏維護安全購物環境意識。專業人士提醒，若業者完善各項安全措施，一旦出現突發治安案件，商家或受害人若提告，商家責任可以降到最低，甚至不必承擔責任。

作家劉加蓉平時喜歡救助流浪動物，不時會到華人超市 購買日常生活用品。她說，由於近來在華人購物場所發生多起顧客遭搶、停車被砸及搶劫案件，她的家人及朋友就特別提醒她，去購物時千萬注意安全，避免人身意外發生。劉加蓉說，她不在超市多停留，買完東西匆匆離開，這樣至今為止，並未遇到任何侵害或危險。

位於羅蘭蘭可利馬路上一家華資物業廣場，一華人商家內曾發生消費者包包被搶劫案件，後嫌犯落網。（記者啟鉻／攝影）

但另一從事職業介紹服務的萬女士表示，感覺近來到華人超市購物不安全，她就轉到其他族裔商店，比如墨西哥 裔超市。她說，雖然自己並未遇到人身安全受威脅事件，但會提醒周邊友人多多注意小心。

萬女士認為，案發商家業者及所在物業管理者都有責任。受害者一旦有人身傷害或財物損失，應向業者及物業管理者提告索賠，維護消費者合法權益，也可提醒被告完善安全防護措施，避免類似事件再次發生，防止出現更多受害者。

實際上，在華人商家及所在購物廣場突發治安案件，業者也時常抱怨：「真的無法杜絕。」比如在商家內突發顧客被搶皮包、顧客財物被偷竊、停車場車輛被砸、車內財物被盜等等。

物業管理業者孫先生表示，一旦發生治安案件，商家當然是第一責任人，有連帶責任的還有物業所有者以及物業管理公司。對於該物業需要的治安環境維護，商家業者與物業所有者有合約，其中都有相關「安全」條款。

他說，部分業者往往存僥倖心理，認為自己商場內不會發生什麼治安案件，即使發生機率也很低。因此不願在維護治安花費方面多支出。於是在有些華人購物場所，看到停車場照明不足、無監控設備，更沒有保安巡邏等。一旦發生治安案件，無法提供監控視頻資料，給警方偵辦案件取證造成困擾。

律師蔡玟慧表示，若消費者在購物商家遭傷害或遭搶劫財物，若警方能夠抓到嫌犯，或可挽回損失。但很多時候嫌犯逃之夭夭，警方也無計可施，需要拖很長時間才能結案。這時受害者就會向商家、物業所有者及管理公司提告索賠，如此也會牽扯到保險 公司。但保險公司對這類第三方介入刑事案件，多數商業保險往往不列入保險項目範疇，只是針對自然災害或確定人為疏失對受害者造成的損失。作為受害者，需要針對商家及所在物業管理方面是否存在人為疏失，導致消費者損失作為提告索賠理由。

律師劉龍珠認為，還要看商家或物業管理者與保險公司保單具體內容。若保險公司因第三方介入刑事案件，無法賠償消費者受傷害及遭搶財物損失，但不排除商家業者或可賠償這部分損失。

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資深保險業者張國興表示，在華人社區部分商家業者在維護治安方面不願投入，因此存在諸多安全隱患，也在日後發生治安案件成為被告。實際上，只要業者或物業管理者，注意日常完善治安細節，一旦發生治安案件，往往會將責任降低到最低。比如發現治安隱患及時通知警方、商家業者告知物業管理者（房東）或物業管理公司，安裝照明及監控設備，設立安全警示、清除安全死角等，如此即使發生治安案件，也會將責任降低最低或者甚至不承擔責任。