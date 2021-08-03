我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

8月將開學 家長憂孩子沒打疫苗就返校形同「裸奔」

記者邵敏／洛杉磯報導
開學來臨，孩子沒有打過疫苗返校上課相當於「裸奔」？（unsplash.com）
開學來臨，孩子沒有打過疫苗返校上課相當於「裸奔」？（unsplash.com）

秋季開學馬上來臨，華人家長最近熱議的莫過於孩子的返校問題，繼續留在家中上網課，還是返校上實體課？家長擔心，沒有打過疫苗的孩子，如果選擇返校上課是不是相當於「裸奔」，安全問題如何保證？

加州全面開放後，人們的防疫措施逐漸放鬆，但近來變種病毒肆虐，疫情又開始嚴峻。而8月是大部分中小學新學期的開學季，目前12歲以下的孩子還不能接種疫苗，華人家長紛紛表示擔憂，該不該送孩子去學校上課呢？

家住天普市（Temple City）的梁女士，女兒今年五歲，準備就讀天普學區的過渡期幼兒班(Transitional Kindergartens) 。梁女士說馬上就要開學，學校之前做過一份問卷調查，讓家長選擇去學校上課還是居家網課，如果選擇網課，學校會提供平板電腦給孩子。

梁女士希望孩子去學校當面接受授課，「孩子需要社交活動，要與同齡人在一起玩，學校的意思是會隨時調整教學方式，如果學生返校後感染病例增加，可能會全部改為網課。」

最近頻傳學生參加夏令營後，回家將病毒傳染給家人的案例，對此梁女士非常糾結，因為擔心副作用，她還沒接種疫苗，家中尚有年長的父母，孩子一旦感染後傳給家人怎麼辦，面臨兩難境地。

相對於憂心忡忡的梁女士，亞凱迪亞市（Arcadia）的林女士就比較坦然，林女士女兒就讀亞市高中，兒子讀小學，除了不能接種疫苗的小兒子之外，全家人都已注射疫苗。 「我覺得不用太擔心，我們都已做好準備，真的有感染突破，打完疫苗後變成重症的機率也非常少。」

林女士的兒子就讀小學三年級，新學期既有網課也有實體課，但與上學期不同的是，網課和實體課將由不同的老師分別授課。 「兒子二年級在家上網課效果很差，基本已浪費了，三年級還是要讓他去學校上課。」

但林女士對於兒子在學校保持個人衛生問題沒有太大信心，但她寄希望校方能做好各種防範措施。同時認為，根據目前數據，低齡孩子的感染率比較低，哪怕感染了症狀也很輕。 「新冠病毒不會在短時間消失，將與人類長期共存，我們不能一直躲避，生活還是要正常化，家長也要盡量用平常心看待孩子的返校問題。」

對於孩子的返校問題，社交群裡大家也是各持己見。一位網友留言：孩子的健康比學習更重要，我們新學期繼續選擇網課，對疫情的後續發展再觀望一段時間，到時候再決定是否返校。

也有網友留言：我就是因為孩子要返校上課，才去接種疫苗，但聽說突破性病例並不少見，家中老人疫苗注射已經四、五個月，不知道如今抗體如何，是否需要接種第三針，孩子返校上課對於家中老人的健康存在隱患。

醫學專家建議，沒有打疫苗的家長，還是要盡早接種疫苗，目前有壓倒性證據表明新冠疫苗是安全的，並且具有強大保護作用，接種疫苗絕對利大於弊。

疫苗 天普 疫情

上一則

洛杉磯縣增2361例、5死 周末數據有延遲

下一則

防治安案件 華人商家監控設施與警局聯網 助盡早破案

延伸閱讀

德國疫情未平 9月開始打「第3劑加強疫苗」

德國疫情未平 9月開始打「第3劑加強疫苗」
世界晚報／英報告:使疫苗失效變異株 基本確定會出現

世界晚報／英報告:使疫苗失效變異株 基本確定會出現
「遲了近一月」美7成成人接種疫苗達標 拜登：路還很長

「遲了近一月」美7成成人接種疫苗達標 拜登：路還很長
雖打完疫苗 聯邦參議員葛理漢宣布確診

雖打完疫苗 聯邦參議員葛理漢宣布確診
紐約市9月開學前完成疫苗接種 本周是最後期限

紐約市9月開學前完成疫苗接種 本周是最後期限
丹麥研究：混打AZ和信使核糖核酸疫苗防護力佳

丹麥研究：混打AZ和信使核糖核酸疫苗防護力佳

熱門新聞

非裔男在紐約曼哈頓華埠當街大喊歧視華裔言論，遭華人群眾一拳歐倒在地。（取材自臉書）

世界晚報／非裔高呼「傻X中國人」遭華男一拳打倒

2021-07-26 21:21
暑期是孩子們放飛的季節，但疫情起起落落，依然讓家長們相當擔心。（記者楊青／攝影）

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

2021-07-31 02:20
Jenny江位於好萊塢的房子，被租客拿去做Airbnb生意。（讀者提供）

租房騙子橫行 華女夏威夷訂酒店、好萊塢自宅出租都被詐

2021-07-28 02:20
南加一家餐廳只允許未接種疫苗的顧客進入。（unsplash.com）

南加一家餐廳一意孤行 只許未接種疫苗者堂吃

2021-07-26 16:34
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20
砸車的華人婦女。（影片截圖）

華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

2021-08-01 02:20

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟
百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛
東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」