8月將開學 家長憂孩子沒打疫苗就返校形同「裸奔」

開學來臨，孩子沒有打過疫苗返校上課相當於「裸奔」？（unsplash.com）

秋季開學馬上來臨，華人家長最近熱議的莫過於孩子的返校問題，繼續留在家中上網課，還是返校上實體課？家長擔心，沒有打過疫苗 的孩子，如果選擇返校上課是不是相當於「裸奔」，安全問題如何保證？

加州全面開放後，人們的防疫措施逐漸放鬆，但近來變種病毒肆虐，疫情 又開始嚴峻。而8月是大部分中小學新學期的開學季，目前12歲以下的孩子還不能接種疫苗，華人家長紛紛表示擔憂，該不該送孩子去學校上課呢？

家住天普 市（Temple City）的梁女士，女兒今年五歲，準備就讀天普學區的過渡期幼兒班(Transitional Kindergartens) 。梁女士說馬上就要開學，學校之前做過一份問卷調查，讓家長選擇去學校上課還是居家網課，如果選擇網課，學校會提供平板電腦給孩子。

梁女士希望孩子去學校當面接受授課，「孩子需要社交活動，要與同齡人在一起玩，學校的意思是會隨時調整教學方式，如果學生返校後感染病例增加，可能會全部改為網課。」

最近頻傳學生參加夏令營後，回家將病毒傳染給家人的案例，對此梁女士非常糾結，因為擔心副作用，她還沒接種疫苗，家中尚有年長的父母，孩子一旦感染後傳給家人怎麼辦，面臨兩難境地。

相對於憂心忡忡的梁女士，亞凱迪亞市（Arcadia）的林女士就比較坦然，林女士女兒就讀亞市高中，兒子讀小學，除了不能接種疫苗的小兒子之外，全家人都已注射疫苗。 「我覺得不用太擔心，我們都已做好準備，真的有感染突破，打完疫苗後變成重症的機率也非常少。」

林女士的兒子就讀小學三年級，新學期既有網課也有實體課，但與上學期不同的是，網課和實體課將由不同的老師分別授課。 「兒子二年級在家上網課效果很差，基本已浪費了，三年級還是要讓他去學校上課。」

但林女士對於兒子在學校保持個人衛生問題沒有太大信心，但她寄希望校方能做好各種防範措施。同時認為，根據目前數據，低齡孩子的感染率比較低，哪怕感染了症狀也很輕。 「新冠病毒不會在短時間消失，將與人類長期共存，我們不能一直躲避，生活還是要正常化，家長也要盡量用平常心看待孩子的返校問題。」

對於孩子的返校問題，社交群裡大家也是各持己見。一位網友留言：孩子的健康比學習更重要，我們新學期繼續選擇網課，對疫情的後續發展再觀望一段時間，到時候再決定是否返校。

也有網友留言：我就是因為孩子要返校上課，才去接種疫苗，但聽說突破性病例並不少見，家中老人疫苗注射已經四、五個月，不知道如今抗體如何，是否需要接種第三針，孩子返校上課對於家中老人的健康存在隱患。

醫學專家建議，沒有打疫苗的家長，還是要盡早接種疫苗，目前有壓倒性證據表明新冠疫苗是安全的，並且具有強大保護作用，接種疫苗絕對利大於弊。