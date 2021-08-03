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罷免紐森選戰 共和黨人的川普因素很尷尬

編譯組／綜合報導
川普因素會不會對罷免加州州長紐森，產生重大變數，尚待觀察。（美聯社）
川普因素會不會對罷免加州州長紐森，產生重大變數，尚待觀察。（美聯社）

過度強調川普的色彩，會不會壞了共和黨人罷免加州州長紐森的大計？突出自己是川普的支持者，會不會嚇跑加州中間選民？

加州是否能夠在9月罷免州長紐森（Gavin Newsom）選舉中，選出一位共和黨州長，前總統川普（Donald Trump）正是重要變數之一。儘管民主黨大本營的佛蒙特州、麻州與馬里蘭州州長寶座，被共和黨人逆轉拿下，但美聯社報導，加州情況與這三州不一樣，川普的陰影並未從共和黨人中消除。而最近的民調顯示，罷免正反雙方的支持度幾乎不相上下。

佛蒙特州州長史考特（Phil Scott）、麻州州長貝克（Charlie Baker）和馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan），過去曾紛紛強調與川普保持距離，這是他們贏得選戰的重要關鍵。

自2006年以來，共和黨人就沒有在加州贏過全州範圍內的競選。而在加州，領先的共和黨籍、罷免選舉州長參選人，都表態支持川普，或與川普有聯繫。川普在加州保守派基礎以外的地方，並不受歡迎，川普並在2020年大。選時，在州以500多萬張選票輸給拜登。

維吉尼亞大學政治中心分析師Kyle Kondik說，在加州，很難把自己標榜為全國性共和黨人，因川普仍有廣泛影響力。

民主黨州長協會政治主任Marshall Cohen說，加州競選與佛蒙特州、麻州和馬里蘭州選舉完全不同，「這些州長能強而有力的反擊川普，在共和黨之外建立政治形象。」

而川普在共和黨基地中仍受歡迎，這在宣布競選加州州長的好萊塢真人秀主持人、前奧林匹克十項全能冠軍、變性人詹納（Caitlyn Jenner）身上得到最好見證。她在2016年支持川普，後來在跨性別問題上與其出現衝突，但她的競選顧問卻包括川普陣營內部人士。

共和黨候選人、2018年輸給紐森的保守派脫口秀主持人Larry Elder和商人考克斯（John Cox），去年也是川普支持者。

考克斯對川普是罷免選舉中一股力量提出反駁，稱罷免紐森的動力，是來自犯罪率上升、水和能源短缺，與新冠肺炎措施等。

加州還有其他不同之處，包括種族主義、加州民主黨人愈來愈多，共和黨選民登記降至24%。此外，根據最新民調，選民似乎對選舉感到厭煩，這些因素，都可能左右未來罷免投票的結果。

此外，還有一個吊詭的現象，因為這次罷免選舉有多達46名候選人，萬一紐森真的被罷免，下一任州長可能只會獲得不到20%的選票，這在正常年份的州長選舉是絕對不可能發生的事。

加州是否能在9月罷免紐森選舉中，選出一位共和黨州長，川普或是變數之一。（美聯社）
加州是否能在9月罷免紐森選舉中，選出一位共和黨州長，川普或是變數之一。（美聯社）

川普 加州 共和黨

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