顧客出示接種卡？ 華人餐廳不跟進

部分洛杉磯主流餐廳要求顧客，出示疫苗接種證明或近期陰性檢測證明。（本報記者／攝影）

對於近來主流餐館紛紛要求顧客出示接種疫苗 證明，多位華資餐館業者2日表示目前不打算這麼做，他們認為，官方尚無此項規定，且外賣開始增多，堂食生意並沒有那麼好，目前尚無必要採取主流餐廳的做法。

全美正經歷新冠肺炎Delta變種病毒加劇疫情傳播，感染人數持續激增。據媒體報導，有多家洛杉磯地區的主流餐廳為避免交叉感染，要求顧客出示疫苗接種證明或近期陰性檢測 證明，甚至現場提供快篩檢測。對於華人 社區眾多餐廳來說，業者表現比較平靜，尚未考慮跟進。

部分主流餐廳要求顧客出示疫苗接種證明或近期陰性檢測證明，但華人餐廳業者尚未打算跟進。（記者啟鉻／攝影）

美國中餐協會會長李宇澄表示，自新冠肺炎疫情發生，華人餐飲業遭重創，加州全面重啟後，現在很多餐廳生意稍有起色。如果要實行讓顧客出示疫苗接種卡或陰性檢測證明，相信多數業者不會這樣做，因為擔心影響生意，且政府也未有相關規定。但估計可能會有少數中餐業者，正考慮採取類似辦法，減少意外感染發生。

羅斯密市山谷大道888海珍餐廳一位工作人員表示，並未要求顧客出示疫苗接種證明，目前一切正常。工業市海底撈餐廳工作人員也說，只是要求顧客在餐廳活動時要戴口罩，但坐下來用餐就不必戴口罩了，也沒有聽說業者要求顧客出示疫苗接種或檢測證明。蒙特利公園市一家海鮮餐廳前台客服人員也表示，沒有聽說要像主流餐廳做法。

大合滷味餐飲連鎖店業者丁瑞芬說，自6月15日加州全面恢復重啟後，餐廳堂吃也恢復正常，但很多華人顧客看到餐廳人多，就自覺訂外賣，取消堂食。所以近來變種病毒Delta開始肆虐，鬧得人心惶惶。看到堂食顧客明顯減少，外賣多起來。現在消費的餐飲三分之二是外賣，堂食僅占三分之一。她說，官方沒有政令要求這樣做，其次，華人顧客很注意防疫，所以沒有必要讓顧客出示接種疫苗文件。還是按照6月15日加州全面重啟的要求執行。

部分主流餐廳要求顧客出示疫苗接種證明或近期陰性檢測證明，但華人餐廳業者尚未打算跟進。（記者啟鉻／攝影）

上海灘餐廳業者鹿強表示，聯邦疾控預防中心(CDC)及洛縣公共衛生局都沒有規定需要顧客出示接種證明，除非政府要求去做。而且疫苗接種卡目前尚沒有統一標準，所以即使讓顧客出示，也不敢確定是否真假。餐廳以服務為主，假如幾位客人來用餐，工作人員硬要顧客出示接種疫苗卡或檢測證明，勢必導致糾紛。主流餐廳之所以要這樣做，是因為生意比較好，通過這種方式限制人數。而華人餐廳本來生意就不太好，再要求顧客出示接種疫苗卡，結果適得其反，對生意不利。