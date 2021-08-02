主流餐館要看疫苗接種證明 Delta疫情加劇新趨勢

愈來愈多洛杉磯的餐館，要求食客提供疫苗接種證明，或近期陰性檢測證明。(KTLA)

隨著新冠肺炎Delta變種病毒病例激增，愈來愈多洛杉磯 地區的主流餐館，要求食客提供疫苗 接種證明，或近期陰性檢測 證明，而華資餐館目前尚未看到有類似要求。

洛杉磯時報報導，西好萊塢的Conservatory是最早採取此舉錯的洛杉磯餐館之一。老闆Paul Kalt說，他要求顧客出示疫苗接種證明，或過去72小時陰性檢測報告。此要求於8月3日生效。他說，這是個困難的選擇，儘管可能失去些客人，「但我們寧願現在就受打擊，好過再次關閉，讓更多人冒風險。」

他預估，將有更多餐館實行類似要求，以阻止病毒傳播，避免公共衛生局再次要求全面停業。目前Delta變種病毒，占加州染疫者的84%。

根據西好萊塢商會編製的一份清單，亞洲風味餐廳Formosa Cafe也要求提供接種證明或陰性檢測證明。該名單還包括多家酒吧和表演場所，這些場所實施疫苗接種證明的速度更快，包括Abbey、Harlowe、Beaches、WeHo、Hi Tops、Trunks和Comedy Store等。

在洛市休曼橡林（Sherman Oaks）和拉奇蒙特（Larchmont）均有分店的義大利餐廳Osteria La Buca也宣布，自本月2日起，客人需出示疫苗接種卡、照片、掃描文件或數位副本提供疫苗接種證明。餐廳於Instagram寫道，「這會保護所有客人。」

在好萊塢，L'Antica Pizzeria de Michele開設室外休息空間Caffe degli Artisti，餐廳並要求顧客過去24小時內陰性測試報告，也提供快篩檢測，一次收費12元。該餐館目標是在本週實施檢測要求。Zimone說，檢測試紙本身很難找到，2日將有一批1000件的貨抵達。

經營者Zimone說，Caffe degli Artisti是替那些希望再次外出用餐，但可能還沒準備好在餐館內用餐者的一個安全空間。「現在仍有人打電話給餐廳，表達他們是一年半之後第一次出家門用餐，相當擔心。」

他說，當加州於6月15日戲劇性的重啟經濟，人們過去一年多保持的社交距離突然消失，令人震驚，「而這個空間就是讓我們能再多注意一點。」