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反覆變換中美國籍 名人難堪

本報記者／洛杉磯報導
中國導演陳凱歌的小兒子陳飛宇放棄美國國籍加入中國國籍引發爭議。（微博截圖）
中國導演陳凱歌的小兒子陳飛宇放棄美國國籍加入中國國籍引發爭議。（微博截圖）

中國導演陳凱歌的小兒子陳飛宇，放棄美國國籍加入中國國籍的消息，近日成為微博熱搜並引發爭議。不少網友認為他反覆橫跳，便宜占盡，玩弄國籍紅利贏了兩次；有人指這是薛丁格式愛國，誰贏就幫誰。

律師劉龍珠表示，從法律層面看，放棄美國國籍並不難，但未來想重入美國國籍就要走普通中國人的程序。不管是明星還是普通人，以美國國籍身分加入中國核心或大型項目會有限制，但放棄美國國籍不會成為風潮，多數人還是會有留後路的心態。

陳飛宇工作室7月24日發布微博表示，陳飛宇已主動放棄美國國籍，加入中國國籍，成為中國公民。有網友對此行為表示不恥，認為這是典型的精緻利己主義者，人的本質就是趨利避害，中國富豪演藝圈人士熱衷海外置產移民早已不是新鮮事。陳飛宇的爸爸陳凱歌，就是靠著和洪晃結婚拿到美國身分，如今兒子不過是有樣學樣，哪邊更有利益就選擇哪邊。如果還要藉此宣揚愛國心就惹人反感了。

也有人認為這是那些赴美生子父母的學習榜樣，孩子出生在美國，在中國讀完小學初中，再來美國上高中，之後再以外國人身分輕鬆入讀中國名牌大學。最後根據需要，選擇保留美國國籍或者加入中國國籍，可謂雙贏，意思是贏兩次。

音樂人高曉松也曾陷入國籍爭議，2011年他在中國酒駕時，現場出示美國護照，但也有中國國籍身分證。時隔多年後，他否認美國籍，在一次採訪中還被主持人怒懟：你是美國人，為什麼不回去？隨後他在微博發表聲明：自稱是中國國籍，沒辦理過美國護照。

放棄美國國籍難嗎？律師劉龍珠表示，美國移民法第349條(a)(5)條款，就如何放棄美國國籍有明確規定，它需要繳納相關的手續費用約2350元，之後填寫相關的文件，如人在外國，在當地使館官員面前表明放棄美國國籍的意願並簽署相關聲明即可。放棄國籍前，必須沒有任何欠稅，須向國稅局（IRS）遞交8854表格。8854表格還要求放棄國籍之日的五年之內，嚴格遵守聯邦稅法規定，連續五年完成繳稅。陳飛宇只有21歲，名下財產肯定不超過200萬元，且也不會有前五年的繳稅問題，可謂輕鬆退籍。未來如果他想加入美國國籍，和普通中國人一樣走正常申請程序即可。

放棄美國國籍會成為潮流嗎？劉龍珠表示，演藝界人士以美國國籍身分參演需要審批，因此可能會有困難，對那些正在往上走的外籍演藝人士是障礙，所以他們會選擇放棄外籍，其目的就是為了掙錢，也許20年後再重入美國國籍。對於那些功成名就的人來說，外籍反而是他們保護傘和退路。目前海歸人士中，除了楊振寧，他沒有聽說哪個海歸放棄了美國身分。

中國導演陳凱歌的小兒子陳飛宇，放棄美國國籍加入中國國籍引發爭議。（陳飛宇微博）
中國導演陳凱歌的小兒子陳飛宇，放棄美國國籍加入中國國籍引發爭議。（陳飛宇微博）

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