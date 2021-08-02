反覆變換中美國籍 名人難堪
中國導演陳凱歌的小兒子陳飛宇，放棄美國國籍加入中國國籍的消息，近日成為微博熱搜並引發爭議。不少網友認為他反覆橫跳，便宜占盡，玩弄國籍紅利贏了兩次；有人指這是薛丁格式愛國，誰贏就幫誰。
律師劉龍珠表示，從法律層面看，放棄美國國籍並不難，但未來想重入美國國籍就要走普通中國人的程序。不管是明星還是普通人，以美國國籍身分加入中國核心或大型項目會有限制，但放棄美國國籍不會成為風潮，多數人還是會有留後路的心態。
陳飛宇工作室7月24日發布微博表示，陳飛宇已主動放棄美國國籍，加入中國國籍，成為中國公民。有網友對此行為表示不恥，認為這是典型的精緻利己主義者，人的本質就是趨利避害，中國富豪演藝圈人士熱衷海外置產移民早已不是新鮮事。陳飛宇的爸爸陳凱歌，就是靠著和洪晃結婚拿到美國身分，如今兒子不過是有樣學樣，哪邊更有利益就選擇哪邊。如果還要藉此宣揚愛國心就惹人反感了。
也有人認為這是那些赴美生子父母的學習榜樣，孩子出生在美國，在中國讀完小學初中，再來美國上高中，之後再以外國人身分輕鬆入讀中國名牌大學。最後根據需要，選擇保留美國國籍或者加入中國國籍，可謂雙贏，意思是贏兩次。
音樂人高曉松也曾陷入國籍爭議，2011年他在中國酒駕時，現場出示美國護照，但也有中國國籍身分證。時隔多年後，他否認美國籍，在一次採訪中還被主持人怒懟：你是美國人，為什麼不回去？隨後他在微博發表聲明：自稱是中國國籍，沒辦理過美國護照。
放棄美國國籍難嗎？律師劉龍珠表示，美國移民法第349條(a)(5)條款，就如何放棄美國國籍有明確規定，它需要繳納相關的手續費用約2350元，之後填寫相關的文件，如人在外國，在當地使館官員面前表明放棄美國國籍的意願並簽署相關聲明即可。放棄國籍前，必須沒有任何欠稅，須向國稅局（IRS）遞交8854表格。8854表格還要求放棄國籍之日的五年之內，嚴格遵守聯邦稅法規定，連續五年完成繳稅。陳飛宇只有21歲，名下財產肯定不超過200萬元，且也不會有前五年的繳稅問題，可謂輕鬆退籍。未來如果他想加入美國國籍，和普通中國人一樣走正常申請程序即可。
放棄美國國籍會成為潮流嗎？劉龍珠表示，演藝界人士以美國國籍身分參演需要審批，因此可能會有困難，對那些正在往上走的外籍演藝人士是障礙，所以他們會選擇放棄外籍，其目的就是為了掙錢，也許20年後再重入美國國籍。對於那些功成名就的人來說，外籍反而是他們保護傘和退路。目前海歸人士中，除了楊振寧，他沒有聽說哪個海歸放棄了美國身分。
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