加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州 將自2022年初，開始執行2018年由選民批准的動物福利提案(Farm Animal Confinement Proposition，Prop 12 )，該提案要求對農場動物人道對待，提供更多空間飼養豬、蛋雞和小牛肉。但選民將付出代價，新法可能使加州失去絕大多數的豬肉供應，豬肉價格恐將大漲六成。

美聯社報導，在舊金山經營SAMS American Eatery 15年的Kim說，「這是毀滅性的提案，再過幾個月，餐廳頂級菜單之一的培根和豬排，恐很難在加州買到。」

更糟糕的是，亞裔 與西裔占加州人口六成以上，他們的飲食習慣與白人多半吃牛肉大不相同，亞裔與西裔食用大量的豬肉，是餐廳菜單和家庭餐桌上的主要肉品，一般消費者和小餐館業者無法負擔大漲的豬肉價格，對尚未從疫情中恢復的亞裔和西裔民眾，影響非常大。

全美現在只有4%的養豬場符合新法規。除非法院介入或加州暫時允許不合規的肉類在加州販售，否則加州將失去大部分豬肉供應。

加州的豬肉大部分來自愛荷華州，豬肉生產商也將面臨更高成本，以獲得占全美15%豬肉銷售的加州關鍵市場。距離明年1月剩沒多久，許多飼養肉廠沒時間改造新設施，很難看出肉品商如何符合加州法規。

根據全球食品和農業金融服務公司Rabobank數據，加州的餐館和肉品零售商，每月約消耗約2億5500萬磅豬肉，但合格的農場僅生產4500萬磅。

全國豬肉生產商委員會（National Pork Producers Council）已要求聯邦農業部提供聯邦援助，幫助支付全國養豬設施改造。

北卡羅來納州 立大學經濟學家Barry Goodwin估計，對一座有1000頭豬的農場，每頭動物額外成本將增加15%。

根據該州諮詢公司Hatamiya Group研究，若加州突然失去半數豬肉供應，培根價格將上漲60%。 在愛荷華州典型養豬場，母豬一開始被關在14平方呎的露天箱，受精後轉移至約20平方呎的圍欄。這兩者都小於加州新法規定的24平方呎，以便讓豬有足夠轉身和伸展四肢空間。

目前豬肉產業已提起訴訟，但迄今為止法院支持加州新法。全國豬肉生產商委員會和加州餐館與商業團體聯盟要求州長紐森（Gavin Newsom ）推遲新規定。委員會還希望供應鏈中已存在的肉類可以出售，以延遲市場短缺。

加州新規也給屠宰加工場帶來挑戰。加工場需設計新系統以符合加州標準，將這些優質豬肉和供應全國其他地區的標準豬肉分開。

分析師預測，新法上路最初，即使加州豬肉價格飆升，全國其他地方顧客應不會感受到影響。但加州新規最終可能成為國家標準，因加工廠不能忽視如此大的加州市場。