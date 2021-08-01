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確診數放緩 洛縣疫情有望平穩

記者張宏／綜合報導
洛縣疫情病例持續增加，但人們外出意願還是比較強。（記者張宏／攝影）
洛縣疫情病例持續增加，但人們外出意願還是比較強。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣31日新增新冠確診病例3318例，以及新增11人死亡。現在洛縣醫院的新冠病毒患者人數繼續增加。30日新增的3606例是今年2月初迄今的最大增幅，31日數字有所減少。

現在洛縣因新冠住院病人從周五的1008 人上升至1071人，重症監護患者人數減少1人，降至231 人。目前確診總人數是130萬313例和2萬4682人死亡。31日檢測陽性率為6.1%，低於上週六的6.3%。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，最近幾週的陽性率和新病例數都顯示出放緩的跡象，這帶來了一些希望，最終可能會趨於平穩。住院治療人數預計將繼續上升，因為這個數字傳統上會隨著確診人數的上升而增加。

費若表示，現在每日病例急劇增加、住院率和檢測陽性率的增加都歸因於高度傳染性的Delta變體，在過去八個月裡，美國有數百萬人及世界各地民眾，都已安全接種疫苗。數據顯示疫苗可有效預防導致嚴重的疾病、住院和死亡。然而要真正擊退病毒的傳播，需要更高水平的疫苗接種，尤其是針對年輕的居民。

正如預期的那樣，隨著公眾疫情傳播的加劇，遊民感染人數也急劇增加。遊民最近一周中確認111例新病例，比前一周增加了21%。在疫情期間，共報告了7588例遊民確診和216人死亡。

洛縣數據顯示，截至7月27日，全縣490萬接種疫苗的居民中有1萬656人被感染，陽性比率為0.22%。這一比率比一周前增加了63%，但總體數字依然比較低。在接種疫苗的人中，只有410人住院，發病率為0.008%，只有35人死亡，比率為 0.0007%。

費若表示，從今年1月1日至6月30日，99.8%死亡的人是來自未接種疫苗或僅部分接種疫苗的人群。最近接種疫苗的人數也有小幅的增加，7月19日至25日期間，接種了7萬劑，比前一周增加了約 7500劑。但年輕居民疫苗接種率仍然很低，特別是在非裔社區，截至7月25日，在16-17歲非裔和18-29歲的非裔中只有30%至少接種一劑，在12-15歲非裔中，只有24%至少接種了一劑。

疫苗 洛縣 非裔

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