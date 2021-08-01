乳癌存活率增3倍 新藥服用可防惡化

乳腺癌不僅是女性疾病，男性也會患乳腺癌。（unsplash.com）

「希望城」（City of Hope）癌症 研究與治療中心乳腺腫瘤醫師袁媛指出，「不要以為乳腺癌僅是女性疾病，事實上男性也會患乳腺癌。」因為男性也具備乳腺組織，只是由於生理結構和激素水平的差異，女性罹患乳腺癌的機率遠大於男性。

袁媛博士指出，年齡、遺傳、家族史、體重、種族都是乳腺癌的重要風險因素，而肥胖在美國 尤為嚴重，這是美國乳腺癌高發的一個重要原因。 「從族裔上講，亞裔 女性患乳腺癌風險比白人女性低，而非裔女性一旦患上乳腺癌，死亡率很高。」

袁媛說，雖然乳腺癌是高發高死亡率的癌症，但隨著新的檢驗手段和治療方式的出現，越來越多的患者都可被治癒，在過去60年間，乳腺癌存活率增至三倍。 「現在有很好的藥物泰莫西芬(Tamoxifen)，術後服用可以防止新的癌細胞產生，避免惡化。」

針對惡性程度較高的乳腺癌her-2陽性，靶上療法效果很好，現在挑戰最大的是三陰性乳腺癌，「不能靶上療法，也不能荷爾蒙陽性療法，只能化療，而化療藥物目前非常有限。」袁媛補充道，「但有一種新的免疫療法治療三陰性乳腺癌，預計會在2022年出現，之前報告顯示療效不錯。」

「30年前療法非常殘忍，切除面積大，患者心理創傷也非常大。」袁媛說，「但隨著治療手段的進步，並非所有患者都需要化療，治療方式很多。」

袁媛還特別提到術後乳房重建，「這個問題西方人非常重視，亞裔可能考慮更多的是健康。術後重建其實很重要，一般建議術後一年皮膚創傷完全恢復時就可以做，而手術前也要考慮這個問題。」

面對高發、高死亡率的乳腺癌，袁媛博士指出預防勝於一切治療，「40歲以上女性一兩年就要做一次乳腺癌篩查，乳房X光檢查，有家族史的高風險女性30歲以上就要定期檢測。」此外，平常還要做好自我檢查，一旦發現異樣，比如觸摸到乳房腫塊，一定要及時跟醫師商量，及早治療就可以防止惡化。

「對於很多華裔來說，從一個國家移民到另一個國家，面臨各種壓力，一定要記得通過運動等各種方式給自己減壓，讓免疫系統一直處於健康狀態。」