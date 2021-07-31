洛縣住院數攀升 單日突破千人

洛杉磯縣30日的新冠住院人數攀升並突破了1000人，是自5月以來首見。圖為新冠測試。（美聯社）

洛杉磯 縣30日的新冠住院人數攀升並突破了1000人，這是自5月以來的首次達到這一水平，目前仍認為是Delta變種導致疫情 再次蔓延。

目前洛縣 仍有近400萬人未接種疫苗，而聯邦官員現在確認接種疫苗的人不僅可能感染Delta變種，而且還可在不知不覺中傳播它。

據加州的每日統計，洛縣現在的住院總人數為1008人，比前一天增加了17人。自6月15日解除大部分疫情限制之後，這樣的每日增幅保持在10到80之間。

洛杉磯縣公共衛生局長費若 (Barbara Ferrer) 表示，至少目前住院人數的激增似乎還沒有達到病例數量的激增率，上個月病例數增加了740%，但住院人數只增加180%。另外她也表示病例中很少有重症病例。

不過官員們還是密切關注全縣公立和私立醫院加護病房的人數，該數字也在不斷增加：6月8日，加護病房患者人數為45人，而到7月30日，這一數字已增至232人。費若指出，好在0.21%的陽性病例住院，這與在猛烈的冬季激增期間的近6%的陽性病例住院相去甚遠。費若本周還提到，一些新冠住院的患者最初其實是因與新冠無關的疾病而來到醫院，結果在入院篩查中才發現他們已被感染。