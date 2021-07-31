我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

洛縣住院數攀升 單日突破千人

【洛杉磯訊】
洛杉磯縣30日的新冠住院人數攀升並突破了1000人，是自5月以來首見。圖為新冠測試。（美聯社）
洛杉磯縣30日的新冠住院人數攀升並突破了1000人，是自5月以來首見。圖為新冠測試。（美聯社）

洛杉磯縣30日的新冠住院人數攀升並突破了1000人，這是自5月以來的首次達到這一水平，目前仍認為是Delta變種導致疫情再次蔓延。

目前洛縣仍有近400萬人未接種疫苗，而聯邦官員現在確認接種疫苗的人不僅可能感染Delta變種，而且還可在不知不覺中傳播它。

據加州的每日統計，洛縣現在的住院總人數為1008人，比前一天增加了17人。自6月15日解除大部分疫情限制之後，這樣的每日增幅保持在10到80之間。

洛杉磯縣公共衛生局長費若 (Barbara Ferrer) 表示，至少目前住院人數的激增似乎還沒有達到病例數量的激增率，上個月病例數增加了740%，但住院人數只增加180%。另外她也表示病例中很少有重症病例。

不過官員們還是密切關注全縣公立和私立醫院加護病房的人數，該數字也在不斷增加：6月8日，加護病房患者人數為45人，而到7月30日，這一數字已增至232人。費若指出，好在0.21%的陽性病例住院，這與在猛烈的冬季激增期間的近6%的陽性病例住院相去甚遠。費若本周還提到，一些新冠住院的患者最初其實是因與新冠無關的疾病而來到醫院，結果在入院篩查中才發現他們已被感染。

疫情 洛縣 洛杉磯

上一則

種大麻 華人一窩蜂 亂象叢生

下一則

治安惡化 加州高官起居不安寧

延伸閱讀

迪士尼和沃爾瑪要求員工必須接種疫苗

迪士尼和沃爾瑪要求員工必須接種疫苗
為難台灣長者？打第2劑改上網預約 藍綠全都「逆時中」

為難台灣長者？打第2劑改上網預約 藍綠全都「逆時中」
CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
南韓超英趕美 砸巨資研發mRNA疫苗技術

南韓超英趕美 砸巨資研發mRNA疫苗技術
疫苗打敗病毒在望 強制接種必要

疫苗打敗病毒在望 強制接種必要
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

熱門新聞

非裔男在紐約曼哈頓華埠當街大喊歧視華裔言論，遭華人群眾一拳歐倒在地。（取材自臉書）

世界晚報／非裔高呼「傻X中國人」遭華男一拳打倒

2021-07-26 21:21
美國特工發現了唐娟穿著中國解放軍軍服的照片。（取自法庭文件）

審判前檢方忽尋求撤銷中國軍人唐娟簽證欺詐案

2021-07-23 18:45
陳海翔及陳海晴兄妹和父母一家人合照。（陳傳斌提供）　

奧運三名美國擊劍選手 母親均來自台灣 首對兄妹參賽

2021-07-25 15:36
Jenny江位於好萊塢的房子，被租客拿去做Airbnb生意。（讀者提供）

租房騙子橫行 華女夏威夷訂酒店、好萊塢自宅出租都被詐

2021-07-28 02:20
南加一家餐廳只允許未接種疫苗的顧客進入。（unsplash.com）

南加一家餐廳一意孤行 只許未接種疫苗者堂吃

2021-07-26 16:34
現在出行仿佛中國「春運」。（記者陳開／攝影）

世說新聞／後疫情下 在美旅遊竟似趕春運 華人叫苦連連

2021-07-24 14:10

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見