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治安惡化 加州高官起居不安寧

記者楊青╱洛杉磯報導
洛杉磯市長官邸29日晚深夜遭到塗鴉，住宅部分窗戶被打破。（翻拍自電視新聞）
洛杉磯市長官邸29日晚深夜遭到塗鴉，住宅部分窗戶被打破。（翻拍自電視新聞）

洛杉磯市長官邸29日晚深夜遭到塗鴉，住宅部分窗戶被打破。這也是繼最近前加州聯邦參議員鮑克塞（Barbara Boxer）和州長紐森在北加州大街上遭到搶劫和攻擊之後，南加州民選高官的住宅又遭到攻擊，公共治安惡化令人擔憂。

洛杉磯市長官邸29日晚深夜遭到塗鴉，住宅部分窗戶被打破。（翻拍自電視新聞）
洛杉磯市長官邸29日晚深夜遭到塗鴉，住宅部分窗戶被打破。（翻拍自電視新聞）

洛杉磯警方表示，洛杉磯市長賈西提居住的市長官邸29日深夜遭到破壞，有人將市長官邸塗鴉，並破壞住宅的部分窗戶。洛杉磯警方29日深夜11時45分左右接到報警電話後，前往洛杉磯市南Irving Boulevard600號街區的一棟民宅，該民宅正是現任洛杉磯市長賈西提的市長官邸。 警方現場調查發現，市長官邸遭到塗鴉，部分窗戶被打破。集結人員在市長官邸前留下標語：「你鏟除遊民營地是違法的，我們不會沉默」。29日早些時候，賈西提簽署了「限制無家可歸者營地條例（Ordinance To Restrict Homeless Encampments）」。觀察人士稱，該條例與他之前對洛杉磯遊民的寬鬆甚至是放縱政策不大相同。

洛杉磯市長官邸29日晚深夜遭到塗鴉，住宅部分窗戶被打破。（翻拍自電視新聞）
洛杉磯市長官邸29日晚深夜遭到塗鴉，住宅部分窗戶被打破。（翻拍自電視新聞）

據洛杉磯市警察局發言人Rex Ingram表示，29日傍晚7時15分左右開始，大約有50人在賈西提市長官邸前集結，直到午夜都沒有散去。起初集結人群都相當和平，但到11時左右，有人開始在市長官邸圍欄的磚柱和便道上塗鴉，將欄杆上掛上白飄帶，在官邸正門前丟棄垃圾。洛杉磯警方接報後派出20多名警員趕往現場。警方表示，目前沒有任何人被捕。

洛杉磯市長官邸29日晚深夜遭到塗鴉，住宅部分窗戶被打破。（翻拍自電視新聞）
洛杉磯市長官邸29日晚深夜遭到塗鴉，住宅部分窗戶被打破。（翻拍自電視新聞）

本周一下午，前加州聯邦參議員鮑克塞發出推文，訴說自己在北加州奧克蘭知名的傑克倫敦廣場（Jack London Square）當街遭到歹徒攻擊。推文表示，這位80歲的前聯邦參議員被人從後面攻擊，同時搶劫了她的手機，然後跳上一輛已等在附近的汽車逃逸。鮑克塞所幸沒有受重傷，她對該攻擊和手機被搶劫事件描述為「偷竊（Stole）」。

前加州聯邦參議員鮑克塞（Barbara Boxer）日前推文表示自己在北加州奧克...
前加州聯邦參議員鮑克塞（Barbara Boxer）日前推文表示自己在北加州奧克蘭鬧市區大街上遭到攻擊和搶劫。（鮑克塞推文）

今年6月17日，加州州長紐森在奧克蘭城中區走訪小商家時，也受到一名男子當街攻擊（allegedly assaulting），攻擊者很快被隨行警員制伏。紐森之後對前來詢問的媒體記者表示，那是「不同的人打招呼的方式不同」。攻擊紐森的54歲男子被捕，保釋金3萬5000元。

洛杉磯市長官邸29日晚深夜遭到塗鴉，住宅部分窗戶被打破。（翻拍自電視新聞）
洛杉磯市長官邸29日晚深夜遭到塗鴉，住宅部分窗戶被打破。（翻拍自電視新聞）

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