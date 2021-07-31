我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

加州眾議員推周休3日 加班費也要調

編譯組／綜合報導
加州選出的聯邦眾議員高野。（美聯社）
加州選出的聯邦眾議員高野。（美聯社）

加州選出的聯邦眾議員高野（Mark Takano）提案，要求修正「公平勞動基準法」（Fair Labor Standards Act），在薪水不減的前提下，將每周基本工時下修到32小時。值得注意的是，高野並非直接推動周休三日的立法，而是透過修改加班費的計算方式，由現行的第40個小時起，雇主就得加發1.5小時的加班費，改為第32小時後就得發加班費，間接達成每天八小時、每周工作四天的長遠目標。

高野的提案獲得特萊布 （Rashida Tlaib）、夏柯斯基（Jan Schakowsky）、賈西亞（Chuy Garcia）的附署，尚待眾議院教育暨勞工委員會審查，通過後才能提交全院表決。高野是在28日宣布，他已經在前一天完成提案的初步工作。高野的構想並非首創，西班牙、英國、冰島、日本、紐西蘭已經都有工作四天的前例。

高野的提案指出，現有的加班認定基準，即每周40小時內都屬正常工時，已經不符現況，應該下修為32小時，這樣一來，勞方可以領到更多加班費，資方也可以降低健保給付額與營運成本，可謂雙贏的安排。如果按照現行的每個工作天上班八小時計算，32小時等同於上班四天、休假三天。

高野強調，許多已經實施周休三日的國家，都已經證明新制既能為資方提升產能，又能為勞方增加收入，美國為何不做？歐巴馬擔任總統時期、當過聯邦勞工部助理部長的奧斯（Jane Oates）告訴商業雜誌Business Insider，減少的工時可以由機器自動化彌補產能，勞工也能因此獲得更多生活、家庭時間，還能進修成為企業的更高階員工。奧斯目前主持勞權倡議團體WorkingNation。

聯邦公平勞動基準法適用於公私立機構的雇員，管轄範圍包括薪資水平、小費規定、童工限制與其他勞動條件。該法同時規範了加班費的發放標準，目前規定是每周工時超過40小時的部分，雇主應該付給1.5倍的工資。

基本上，該法適用於全美各州，但是個別州可以制定獨立規定，例如解雇金額、休假與周末的給薪標準。但是那些在零工產業，或從事家務工作的人，不適用該法。Uber、Lyft與加州先前的對簿公堂，也就是為了他們的雇員算「職員」，還是「承包商」。

工作 勞工部 加州

上一則

洛杉磯學區師生 開學後每周檢測新冠

下一則

捐款美中台大學20年 王冠川：很快樂，會上癮

延伸閱讀

聯邦眾議員推 一周工作4天

聯邦眾議員推 一周工作4天
州眾議會少數黨領袖 與華社探討保釋法改革

州眾議會少數黨領袖 與華社探討保釋法改革
市議會提案 公校班級減人數

市議會提案 公校班級減人數
洛杉磯縣物業估值連11年成長 同比增3.7%

洛杉磯縣物業估值連11年成長 同比增3.7%

去年遠距上班比進辦公室工時更長 亞裔遙遙領先

去年遠距上班比進辦公室工時更長 亞裔遙遙領先
孟昭文提案 未用完移民配額留給下財年

孟昭文提案 未用完移民配額留給下財年

熱門新聞

非裔男在紐約曼哈頓華埠當街大喊歧視華裔言論，遭華人群眾一拳歐倒在地。（取材自臉書）

世界晚報／非裔高呼「傻X中國人」遭華男一拳打倒

2021-07-26 21:21
美國特工發現了唐娟穿著中國解放軍軍服的照片。（取自法庭文件）

審判前檢方忽尋求撤銷中國軍人唐娟簽證欺詐案

2021-07-23 18:45
陳海翔及陳海晴兄妹和父母一家人合照。（陳傳斌提供）　

奧運三名美國擊劍選手 母親均來自台灣 首對兄妹參賽

2021-07-25 15:36
Jenny江位於好萊塢的房子，被租客拿去做Airbnb生意。（讀者提供）

租房騙子橫行 華女夏威夷訂酒店、好萊塢自宅出租都被詐

2021-07-28 02:20
南加一家餐廳只允許未接種疫苗的顧客進入。（unsplash.com）

南加一家餐廳一意孤行 只許未接種疫苗者堂吃

2021-07-26 16:34
現在出行仿佛中國「春運」。（記者陳開／攝影）

世說新聞／後疫情下 在美旅遊竟似趕春運 華人叫苦連連

2021-07-24 14:10

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見