8月31日至9月14日 罷免州長投票日長達15天

加州州務卿韋伯29日針對本次加州州長罷免特別選舉為選民答疑解惑。她表示，本此選舉投票長達15天，民眾的投票更加靈活便捷，州務卿辦公室將全力保證選舉透明公正。（州務卿辦公室）

加州 罷免州長紐森 的特別選舉9月14日（周二）登場，州務卿韋伯（Shirley韋伯）29日針對本次特別選舉為選民答疑解惑。她表示，本此選舉投票 長達15天，民眾投票更加靈活便捷。儘管每次選舉結果都可能遭到不同程度的質疑，但州務卿辦公室將全力保證選舉透明公正。

應少數族裔媒體服務中心邀請，韋伯當天詳細介紹此次罷免選舉的程序，包括何時郵寄選票、候選人的數量、投票站開放和關閉時間、投票結果與罷免行動關係等。

韋伯表示，2020年6月10日加州州務卿辦公室收到罷免州長紐森的請願書，按照加州選舉法，州務卿辦公室要求罷免行動團體在120天内收集到足夠簽名，也就是上次加州選舉選民總數12.5%的簽名。在獲得法律規定的足夠簽名之後，州務卿辦公室也給與30天的時間，允許簽名者撤銷簽名。所有這些要求都按時完成，今年7月1日，副州長宣布選舉罷免州長選舉確立，今年9月14日舉行加州州長罷免特別選舉。

本次州長罷免特別選舉只有兩個問題：一是是否選擇罷免紐森？二是選誰接任加州州長？（記者楊青／攝影）

選擇不罷免 仍可選誰接任

韋伯表示，此次選舉非常重要，但問題比較簡單，選民收到的選票上只有兩個問題。第一問題是「你是否選擇罷免州長？」，選民可以選擇「是」或「否」，如果選民超過簡單多數的人選擇「是」，紐森出局，如果選擇「是」少於半數，則紐森留任；第二個問題是「你希望誰接任州長？」選民可以選擇選票上46位候選人的任何一人，現任州長紐森沒有資格再次參選，如果有超過50%的人要罷免州長，那麽46位候選人中獲得簡單最多選票的候選人，則為當選人。

韋伯說，即便選擇不罷免州長，也可以回答第二個問題，選擇那位候選人來接任州長。當然如果最後的結果出現超過半數人不願意罷免州長，那麽第二個問題的答案就沒有意義了。

46位候選人參選州長

韋伯表示，目前有46位候選人參選州長，有現任官員，也有在校大學生，有家庭婦女、電影明星和企業主等，涉及各行各業，很多候選人經驗豐富。本次罷免州長競選的熱絡程度，也可見一番。

州務卿表示，此次罷免州長選舉是全州性選舉，加州本地選民均可以參與投票，州務卿辦公室將會在8月16日之前郵寄選票，登記投票人近期應抓緊時間檢查自己登記的選民資訊是否正確，以免選票可能會被退回。

州務卿辦公室的選民信息指南將在8月24日寄出最後一批。8月30日則為選民登記的最後一天。8月31日至9月14是選民投票日，選民在此期間都可以前往投票所投票。9月7日為州務卿辦公室發送郵寄選票的最後一天，如果民眾已登記註冊為選民，在9月7日之前就可以收到郵寄選票。9月14日為選舉日，投票站從早上7時開放到晚上8時。9月16至10月14日是官方計票時間。州務卿辦公室將在10月22日公布選舉結果。

投票率低 可能出現偏差

韋伯進一步表示，投票結果和誰去投票很有關係，如果只有一部分人投票，結果可能會出現偏向。2003的加州州長罷免選舉投票率高達60%。這次的投票更加便捷，很多投票中心開放，方便民眾在下班之後或周末提前投票，希望民眾多加利用。