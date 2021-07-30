民主黨投票率低 紐森可能翻船

9月的罷免投票，州長紐森可能面臨危機。圖為他26日參加記者會前的神色。（美聯社）

加州州長紐森 在9月14日罷免投票 中，是否能夠逃過一劫？現在關鍵是大多數支持紐森的民主黨 人，如果不出來投票，大事就不妙了。

洛杉磯時報分析，關鍵是民主黨支持者，全看他們願不願意投票。柏克萊加大政府研究中心與洛杉磯時報先前民調發現，雖然紐森的民意支持度遙遙領先，但願意出來投票的人中，支持民主黨、共和黨的比例卻相去不遠，顯示紐森有可能陰溝裡翻船。

民主黨迄今的策略仍然是兩大方向：第一，將罷免歸類於共和黨試圖扭轉加州自由進步趨勢的陰謀，特別是前任總統川普鼓吹的共和黨主政；第二，確保民主黨支持者都知道9月14日有場罷免投票，而且攸關他們的自由權力。但連紐森的幕僚Nathan Click都說，就算再不可思議，但是十年一遇的獨立投票中，加州占優勢的民主黨還是可能敗陣。

由於太過相信罷免不會過關，民主黨其他要角不願參選，但共和黨人很積極，廣播名人艾德勒（Larry Elder）的民調暫時領先，且加州共和黨團很可能下周就要決定是否背書。

更何況，民主黨控制的州議會在7月通過修正案，決定簡化罷免投票進程；共和黨人當時痛批，對手只是想趁紐森民調正值高峰時趕忙投票，將優勢發揮到最大。沒想到，Delta病株入侵加州，而且來得更凶更猛，而且北加又因為野火而苦不堪言，紐森的高支持度開始滑落。

值此關頭，民主黨人顯然不能單靠工會、黨團與民權等傳統意見領袖支持，必須展現出更強聲勢。除了加州出身的副總統賀錦麗表態，願意回來幫紐森造勢，頗孚眾望的聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）也已拍攝30秒廣告四處播出，讓反罷免陣營大肆宣傳。

同時間，挺紐森的草根勢力也開始升檔。除了支持環保的團體與議員，開始批評艾德勒等共和黨參選人，根本不重視氣候變遷與空氣品質，還拿了石油公司的大把獻金。California Labor Federation等工會也展開全面遊說活動，走訪家家戶戶追蹤投票進度。

紐森團隊則祭出超級動員令，只要登記過手機號碼的支持者，最近都會收到簡訊，提醒他們罷免投票一定要選「NO」。

8月16日選票開始郵寄後，罷免投票其實就已經揭起序幕。但洛時訪問到的所有策士、專家說法都很一致：關鍵在選民投不投票，特別是在諸多負面因素環伺下，民主黨支持者的投票率如何。

民主黨策士Darry Sragow說，最糟的兩種狀況是，一是共和黨人只當任期只剩一年多的加州州長，二是2022年後加州繼續由共和黨執政。重演阿諾史瓦辛格當年的狀況。