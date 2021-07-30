洛縣疫情再爆發 單日陽性率破6%

工作場所染疫激增。(美聯社)

29日公衛部門報告15例新增死亡和2454例新確診，呼籲民眾重視工作 場所的防疫，目前工作年齡段的人群染疫率最高，縣府也在調查140起疫情 群聚爆發，其中近半是在工作場所。

洛縣目前有891名新冠患者住院，其中22%在加護病房。當天的測試陽性病例率為6.05%，是自2月初以來，單日檢測陽性率首次超過6%。

縣公衛局長費若（Barbara Ferrer） 強調，18至49歲人群的發病率最高，且佔社會勞動力的大部分，她強調工作場所很容易助長病毒傳播。與其他員工或公眾互動，且未接種疫苗的員工感染新冠的風險高，然後很容易從工作場所傳播到家庭成員和社區居民。

洛縣衛生官員要求所有員工在室內或共享車輛中工作時都須戴口罩 ，無論疫苗接種情況如何。若員工獨自在房間內進食或飲水，則無需在室內戴口罩，但建議保持至少六呎距離。

洛杉磯縣公共衛生局29日正在調查140起疫情爆發，這一數字比7月12日那一周報告的55起增加155%。而目前報告的爆發調查中，40%都是在非住宅、非醫療保健的工作場所。自12日以來，非住宅環境的爆發增加五倍。非住宅環境包括普通的工作場所、食品和零售店以及宗教場所。所幸爆發的數量仍遠低於2月中旬的1130起爆發調查。

自衛生官員要求在室內使用口罩令7月17日生效以來，公衛檢查員已走訪眾多企業，確保其遵守安全規程。17日至23日，檢察員走訪了1013家餐廳、九家酒吧、222個食品市場、22家酒店、五家健身房、11家美容院或理髮店、38家食品製造廠、25家個人護理商號和十家購物中心。最常見的違規行為是僱主沒有提供口罩，員工不戴口罩。雇主必須向公共衛生部門報告工作場所中的任何新冠病例群。病例群是指在14天內已知三個或更多的確診病例。