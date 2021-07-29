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疫情升溫 洛縣教堂、超市爆發疫情…增5倍

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
加州衛生局局長Tomas J. Aragon建議民眾，在室內公共場合時配戴口罩。（美聯社）
加州衛生局局長Tomas J. Aragon建議民眾，在室內公共場合時配戴口罩。（美聯社）

洛縣衛生局28日指出，該局目前正在調查140例疫情爆發場所，這些地方自7月12日增加了155%。其中有40%疫情爆發處，是非住宅及非醫療的工作場所。自7月12日起，非住宅的疫情爆發場所數量暴增五倍，這些場所多為超市、零售行業等，以及教堂。不過近期的爆發數量，還不及今年初，當時有1130處工作場合爆發疫情。

為了確保各行業遵守防疫規則，衛生局派人不定期稽查。在7月17日至23日期間，衛生局專員造訪了1013家餐廳、九家酒吧、22家酒店、五家健身房、11家美髮店、38家食品製造業、25家個人美容業、及十家大型商場。好消息是，以上這些業者都相當配合防疫規定，不過多數業者仍沒有提供員工及顧客口罩使用，另一項較常違反的規定是，沒有在店家張貼海報，引導民眾戴口罩。

洛杉磯縣28日報告新增2454例新冠病例，15例死亡。28日的確診率高達6.05%，這是2月以來，確診率首次超過6%。Delta病毒致使住院人數和確診率大幅上升，根據加州衛生局官員，加州超過90%的民眾都處在「高」（High）或「大量」（Substantial）新冠病毒傳播水平的地區。該局局長Tomas J. Aragon建議民眾，在室內公共場合配戴口罩，減緩病毒傳播。

洛杉磯縣最近強制要求每個人都在室內戴口罩，無論疫苗接種情況如何。聯邦疾病防治中心27日也更改口罩令，建議「高」或「大量」新冠病毒傳播水平的地區，公共場合室內的每個人都戴口罩。達到要求標準的地區包括洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖地牙哥縣。

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