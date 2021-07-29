撤告中國五學者曝濫權 疑涉種族定性 趙美心討說法
上周聯邦檢察官突然撤銷了針對唐娟等五名中國學者涉嫌簽證欺詐的指控，當時並沒有給出任何解釋。聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）痛批這些調查植根於種族定性，而不是國家安全，民權團體呼籲不要將反中國間諜活動擴大化，勿重演陳霞芬、郗小星等冤案。
聯邦檢察官起訴洛杉磯加大（UCLA）、戴維斯加大（UC Davis）、舊金山加大（UCSF）和史丹福大學（Stanford）等五位中國科學家的案件，目前被撤回，代表聯邦政府打擊中國經濟間諜活動再度受到重挫。同時也引發社會對「中國行動」（China Initiative）的再度質疑，並呼籲司法部終止或修改。
國會亞太裔黨團主席趙美心表示，「司法部再次不加任何解釋地撤銷對中國研究學者的指控，更多地證明這些調查的根源基於種族定性，而不是國家安全。本月，她與眾議員拉斯金（Jamie Raskin）舉行了圓桌討論會，聽取專家和受影響研究人員的意見，了解『中國行動』的調查如何違反了美國憲法和執法最佳實踐的操作，為尋求定罪而配合持續升級的反華活動。像這樣的劣質案件，即使指控被撤銷，仍然可以毀掉被指控者的生活。保護民眾的利益免受像中國這樣的對手傷害，是一個嚴重的問題，也是我們必須通過認真調查來完成工作，而不是基於種族來定性。」
聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）表示，他敦促司法部（DOJ）督察長調查「中國行動」是否對司法部官員施加不當壓力，以進行不當或非法的追究。6月18日劉雲平等三位眾議院司法委員，已聯名致信司法部督察長(Inspector General)Michael Horowitz，敦促審查聯邦調查局錯誤指控亞裔科學家從事間諜活動的不當行為。
據稱，聯調局起訴田納西大學Knoxville分校副教授胡安明（Anming Hu），錯誤地指控胡教授是中國間諜和中國軍方的特工，並利用虛假信息將他列入聯邦禁飛名單等行動。據稱根據「中國行動」對胡安明的起訴，後來以審判無效而告終。
所謂「中國行動」是川普政府2018 年底啟動的一項計畫，旨在全面打擊中國政府的經濟間諜活動和貿易盜竊，確保美國有足夠的資源專門用於處理這些案件。但是，該項計劃引發民權團體和學術界擔憂，可能會導致種族定性，並且對美中科研合作產生寒蟬效應。
美國百人會洛杉磯地區主席胡澤群 (Charlie Woo) 表示，他希望FBI撤銷對中國學者起訴的決定，標誌著拜登司法部的一種反思。他們正在推動新司法部長真正評估「中國行動」，應將重點放在主要任務上，即阻止來自中國的間諜活動，但不能擴大到處撒網，從而在科學界的華裔研究人員中製造恐懼。
但聯調局官員們表示，撤案並不代表政策轉變。他們向辯護律師提供一份FBI分析師撰寫的備忘錄，解釋放棄五起案件的原因。該備忘錄質疑起訴簽證違規者的價值，似乎並不能識別和阻止向中國非法轉移技術。備忘錄指出，這些案子的簽證混淆類型，並不是反間諜活動優先的指標。目前，涉及簽證欺詐和技術盜竊的案件似乎並沒有明顯重疊。
但是，辯護律師和民權人士回顧了從2014年10月到2015年5月，司法部以經濟間諜罪名起訴兩名美籍華人，一人是氣象學家陳霞芬，另一人是超導專家郗小星教授。但是，在幾個月後連續撤銷訴訟，他們的辯護律師蔡登博格指出，華裔身分是他們被訴的主要原因。趙美心、劉雲平、孟昭文等國會議員曾舉行記者會，為陳霞芬和郗小星伸張正義，批判以種族背景定性，無證據起訴華裔科學家。
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