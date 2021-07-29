撤告中國五學者曝濫權 疑涉種族定性 趙美心討說法

國會議員當年為華裔科學家伸張正義，郗小星（左起）、陳霞芬、趙美心、劉雲平。（本報資料圖）

上周聯邦檢察官突然撤銷了針對唐娟等五名中國 學者涉嫌簽證欺詐的指控，當時並沒有給出任何解釋。聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）痛批這些調查植根於種族定性，而不是國家安全，民權團體呼籲不要將反中國間諜 活動擴大化，勿重演陳霞芬、郗小星等冤案。

聯邦檢察官起訴洛杉磯加大（UCLA）、戴維斯加大（UC Davis）、舊金山加大（UCSF）和史丹福大學（Stanford）等五位中國科學家的案件，目前被撤回，代表聯邦政府打擊中國經濟間諜活動再度受到重挫。同時也引發社會對「中國行動」（China Initiative）的再度質疑，並呼籲司法部 終止或修改。

聯邦檢察官突然撤銷對唐娟（見圖）等五名中國學者涉嫌簽證欺詐的指控。（司法部提供）

國會亞太裔黨團主席趙美心表示，「司法部再次不加任何解釋地撤銷對中國研究學者的指控，更多地證明這些調查的根源基於種族定性，而不是國家安全。本月，她與眾議員拉斯金（Jamie Raskin）舉行了圓桌討論會，聽取專家和受影響研究人員的意見，了解『中國行動』的調查如何違反了美國憲法和執法最佳實踐的操作，為尋求定罪而配合持續升級的反華活動。像這樣的劣質案件，即使指控被撤銷，仍然可以毀掉被指控者的生活。保護民眾的利益免受像中國這樣的對手傷害，是一個嚴重的問題，也是我們必須通過認真調查來完成工作，而不是基於種族來定性。」

聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）表示，他敦促司法部（DOJ）督察長調查「中國行動」是否對司法部官員施加不當壓力，以進行不當或非法的追究。6月18日劉雲平等三位眾議院司法委員，已聯名致信司法部督察長(Inspector General)Michael Horowitz，敦促審查聯邦調查局錯誤指控亞裔科學家從事間諜活動的不當行為。

據稱，聯調局起訴田納西大學Knoxville分校副教授胡安明（Anming Hu），錯誤地指控胡教授是中國間諜和中國軍方的特工，並利用虛假信息將他列入聯邦禁飛名單等行動。據稱根據「中國行動」對胡安明的起訴，後來以審判無效而告終。

聯邦檢察官起訴胡安明教授為中國間諜被法官判為無效。（司法部提供）

所謂「中國行動」是川普政府2018 年底啟動的一項計畫，旨在全面打擊中國政府的經濟間諜活動和貿易盜竊，確保美國有足夠的資源專門用於處理這些案件。但是，該項計劃引發民權團體和學術界擔憂，可能會導致種族定性，並且對美中科研合作產生寒蟬效應。

美國百人會洛杉磯地區主席胡澤群 (Charlie Woo) 表示，他希望FBI撤銷對中國學者起訴的決定，標誌著拜登司法部的一種反思。他們正在推動新司法部長真正評估「中國行動」，應將重點放在主要任務上，即阻止來自中國的間諜活動，但不能擴大到處撒網，從而在科學界的華裔研究人員中製造恐懼。

但聯調局官員們表示，撤案並不代表政策轉變。他們向辯護律師提供一份FBI分析師撰寫的備忘錄，解釋放棄五起案件的原因。該備忘錄質疑起訴簽證違規者的價值，似乎並不能識別和阻止向中國非法轉移技術。備忘錄指出，這些案子的簽證混淆類型，並不是反間諜活動優先的指標。目前，涉及簽證欺詐和技術盜竊的案件似乎並沒有明顯重疊。

但是，辯護律師和民權人士回顧了從2014年10月到2015年5月，司法部以經濟間諜罪名起訴兩名美籍華人，一人是氣象學家陳霞芬，另一人是超導專家郗小星教授。但是，在幾個月後連續撤銷訴訟，他們的辯護律師蔡登博格指出，華裔身分是他們被訴的主要原因。趙美心、劉雲平、孟昭文等國會議員曾舉行記者會，為陳霞芬和郗小星伸張正義，批判以種族背景定性，無證據起訴華裔科學家。