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搭機遇確診者 隔離10幾天…華裔奧運選手痛失獎牌

記者謝雨珊／洛杉磯報導
華裔擊劍選手陳海翔（左）。（截圖陳海翔推特）
華裔擊劍選手陳海翔（左）。（截圖陳海翔推特）

華裔擊劍明星選手陳海翔（Alexander Massialas）是本屆奧運會奪冠熱門人選，經過五年艱苦訓練，終有機會在奧運會上大展身手。然而，他乘坐的班機落地東京後，由於坐在前座的沙灘排球員克拉步（Taylor Crabb）被檢測出新冠陽性，陳海翔因而被列入接觸者的追蹤名單，獨自在飯店隔離十幾天，賽前只能進行有限的訓練，首戰即不幸落敗，止步個人賽。

他遠在美西的家人為此感到無奈又擔心，很心疼陳海翔多年拚命站上奧運的努力，卻白白浪費了。

陳海翔的妹妹陳海晴（Sabrina Massialas)，以及他們的美國擊劍隊教練爸爸馬斯拉斯（Greg Massialas）也搭乘同班飛機遠赴東京，但因為離克拉步較遠，沒有被列進隔離名單，不受影響。

陳海翔定居洛杉磯縣的舅舅陳傳斌表示，陳海翔賽前訓練受阻，心情備受影響，個人賽無緣金牌，令家人十分心疼。因為陳海翔一直希望能為自己、家人及美國隊，奪下一面金牌。他上次在巴西里約奧運獲得男子花劍個人組亞軍，很希望再上一層樓。

陳傳斌指出，擊劍選手黃金壽命一般只有四到八年，等於兩屆奧運。擊劍選手要參加奧運會，每年都得參加資格賽，並在賽中脫穎而出，也因如此，陳海翔自參加里約奧運後，堅持持續鑽研擊劍，只期盼有朝一日再戰奧運奪金。

陳海翔目前積分排名世界第五，曾經獲得奧運銀牌的他，是第三次試摘奧運金牌，許多人對他奪金寄予厚望。他的父親也是教練馬斯拉斯認為，被隔離超過一周對陳海翔影響很大。不過陳海翔雖止步個人賽，仍可參加團體賽。陳海翔樂觀的表示，期盼和隊友一起奪金牌。

陳傳斌表示，搭飛機前每人都需要提出新冠陰性檢測報告，誰也也沒料到有人下了飛機，篩檢結果就變成陽性。好在陳海翔為了自身安全，在飛機上全程戴口罩防疫，才得以繼續比賽，否則可能無法出賽。陳海翔下機後由於被列入密切接觸者名單，先是在機場被扣留12個小時，後來須獨自在飯店隔離十幾天，且不能靠近其他隊友。

目前Delta變種病毒在全球嚴重擴散，有多位代表美國參加奧運的運動員，沒有逃過新冠病毒的魔爪，深受其害。截至7月27日，美國奧運代表隊共有五名運動員被查出感染新冠，有些運動員也因確診，受到不小的影響，使這場東京奧運結果變數大。

據悉，東京奧運會規定只要被檢測出陽性，運動員一律不得參賽。美國參加東京奧運的運動員共有613人，約80%以上接種了疫苗，且都嚴格執行搭乘飛機全程戴口罩等防疫規定。然而，華裔體操運動員厄克（Kara Eaker）、沙灘排球選手克拉步雖打過疫苗仍染疫，導致無法參賽。

華裔擊劍選手陳海翔（右）是本屆奧運會奪冠熱門人選，首戰不幸落敗。（本報檔案照）
華裔擊劍選手陳海翔（右）是本屆奧運會奪冠熱門人選，首戰不幸落敗。（本報檔案照）

東京奧運 美國 檢測

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