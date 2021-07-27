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洛縣染疫增 拒疫苗者回心轉意「不再觀望了」

編譯組／綜合報導
一位非洲裔女士今年稍早在巴沙迪那市接種新冠疫苗。(NBC)
一位非洲裔女士今年稍早在巴沙迪那市接種新冠疫苗。(NBC)

隨著洛杉磯縣出現愈來愈多未接種新冠肺炎疫苗者染疫，住院率再次上升，不少疫苗注射落後地區，或先前不願接種疫苗的民眾，經過幾個月觀望、考慮後，終決定加入疫苗接種行列。以下是他們回心轉意的故事

洛杉磯時報報導，志願者23日趁非營利組織Pico Union Project每周發放食物時，在Peco-Union教堂成立接種站，並在附近發放宣傳單，希望在這個大多數為西裔與新移民、疫苗進度落後的地區，有更多民眾接種疫苗。

部分當天接種者來自瓜地馬拉、薩爾瓦多和墨西哥，他們感到幸運，在母國很難取得疫苗的情況下，他們還能不用等待，便能接種疫苗。剛與妻子從瓜地馬拉探親回來的David Mendez說，「我們聽說這裡有很多人不想接種疫苗，因此決定來接種。令人遺憾的是，許多人有機會接種卻不願意。」許多人來自Pico-Union之外的地方，那裡60%居民至少接種第一劑疫苗。

上午10時，完成五次遞送工作的Marco Figueroa，看到了他一直等待的「免費提供新冠肺炎疫苗」標語，來到帳篷內。他的兄姊和弟弟都在5月接種疫苗，但42歲的他因不想請假，至今都未打疫苗。

27歲的Ericka Millan等待接種時詢問護士，「你確定打的是輝瑞疫苗？」因從家人處得知，輝瑞的副作用較少。由於這位年輕人，近期檢測出自身免疫疾病呈陽性，很擔心疫苗出現的副作用，加上本身很少出門，遲至今才決定接種。她說，8月將開始在一家高中教書，擔心接觸更多人，「與其擔心染疫，不如接種疫苗。」

另一名出現在診所的Castellon-Lopez說，他們聽取西裔社區的資訊，擔心疫苗太新，接種成本過高，加上疫苗虛假的資訊紊亂，遲遲未接種。

在一名未接種疫苗的家庭成員染疫後，19歲的Masha Norman到診所，替祖母進行測試。Norman與祖母幾個月前都接種疫苗，「為什麼疫情再次於洛縣蔓延，主要是因沒有接種疫苗的人被感染。」

Auxiliadora Gutierrez與雙胞胎姐妹Socorro Santamaria來到診所。她說，過去幾個月一直觀望疫苗，想看其他人接種後的反應。Gutierrez說，從電視上看到有人在最終決定接種前便染疫，「這促使我不再觀望了。」

而55歲的Santamaria先前聽到許多有關疫苗的混雜訊息，決定暫緩施打，然看到洛縣不斷增加的病例，加上教堂牧師建議下，她被說服了。

去年10月染疫的Jennifer Pajounia是最後一批接種疫苗者之一 。因自己感染過，她質疑疫苗接種的意義。「但顯然疫情似乎又轉壞，與其害怕或懷疑自己是否再度染疫，不如接種疫苗避免憾事發生。」

疫苗 疫情 洛縣

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