加州公務員、醫護 須接種檢測

紐森（右）抨擊右翼群體散布不實防疫資訊。（KYET電視台）

加州 州長紐森 26日宣布新政策，要求所有州府雇員，及加州公立與私立醫院和醫療保健機構的所有工作人員，都須出示新冠疫苗 接種證明，不能或拒絕的員工，必須每周至少接受一次新冠檢測。紐森並強烈批評刻意不接種疫苗的人，形同酒醉駕車，危害自己和他人的生命安全。

加州約24萬6000名員工和所有衛生健保工作者的疫苗驗證計畫，將在未來幾周內開始，預計在8月23日之前實施，適用於全州所有衛生保健機構，無論公共和私人的。

但該政策並非「強制要求」施打疫苗，因為對無法出示疫苗接種證明的員工，提供了接受檢測的選項。這些員工將被要求每周至少接受一次檢測，甚至可能每周兩次。

紐森表示，大家正處於這場疫情的關鍵時刻，此時一些不願接種疫苗的個人選擇，正在以一種深遠、毀滅性和致命的方式影響其他人。

該政策是為因應對全州不斷上升的新冠感染和住院人數。州官員稱，截至26日，有近3000人因新冠住院，高於5月15日的約900人。新病例平均每日發病率為每10萬人有9.6人，高於5月15日的每10萬人1.9人。據信未接種疫苗者的每日感染率超過每10萬人中14人，而接種過疫苗的人口中該數字為兩人。這相當於未接種疫苗的居民的感染率大約是接種疫苗者的七倍。

在宣布該政策時，州官員敦促加州的私營雇主，也考慮實施類似的疫苗接種驗證系統，並要求對未接種疫苗的員工進行檢測。加州目前工作場所規則，僅要求雇主在員工想在室內工作場所取下口罩時，驗證其疫苗接種情況，未接種疫苗的員工在室內必須戴口罩。

州官員表示，如果私營雇主願意，他們有權要求工人接種疫苗。紐森也表示，希望加州的該政策可以鼓勵「各行各業」的其他企業採取類似措施。

紐森還對「右翼回音室」發表強硬言論，稱其將病毒政治化，並散布有關疫苗的錯誤信息，導致許多人猶豫不決。紐森說，「我們已筋疲力盡，太多美國人對生活在意識形態的牢籠中已筋疲力盡」，「我們為Ron Johnsons和Tucker Carlsons精疲力竭，我們被Marjorie Taylor Greenes精疲力竭，被右翼回音室精疲力竭，他們一直在散播關於疫苗及其有效和安全性的錯誤信息。這場疫情的政治化讓我們筋疲力盡，其中包括戴口罩，這等同於大屠殺。這是可恥的、不合情理」。

「與這種病毒共存是一種選擇，恕我直言，你不能選擇出去酒後開車，讓其他人的生命處於危險之中，而這與Delta病毒的致命性和致命率相當」。

共和黨國會眾議員Marjorie Taylor Greene回應了紐森，他在推特上寫道，「紐森，你知道加州人的疲憊是什麼嗎？你的共產主義專政。關閉企業、關閉教堂、學校和海灘是可恥的。 ......這就是你被罷免的原因」。