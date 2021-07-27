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繼反口罩後 杭廷頓灘餐廳只接待未接種者

記者邵敏／綜合報導
Basilico's Pasta e Vino公告只允許未接種疫苗的顧客進入。(KTLA截圖)
Basilico's Pasta e Vino公告只允許未接種疫苗的顧客進入。(KTLA截圖)

橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）一家餐廳，只允許未接種新冠疫苗的顧客進入用餐。此前疫情大爆發時，加州各地餐館禁止室內用餐，但這家餐廳當時繼續歡迎顧客在室內用餐。

Basilico's Pasta e Vino是一家義大利餐廳，在窗戶上張貼告示寫著：進入餐廳需出示未接種疫苗的證明，同時，告示上還寫道：「我們對叛國、反美的愚蠢行為零容忍。」

當政府發布強制命令要求民眾戴口罩以阻止病毒傳播時，這家餐館曾宣布自己為無口罩區，並要求用餐者在進入餐廳前取下口罩。該餐廳也一直拒絕採取任何預防措施。但一名員工證實，這家餐館實際上並沒有檢查顧客的疫苗狀況。

目前有壓倒性的證據表明，新冠疫苗的安全性，並具強大保護作用，但這家餐廳的做法，也說明社會存在某些人士強烈反對疫苗。隨著Delta變種病毒肆虐，新一波新冠感染人數增加，政府一直在努力讓更多人接種疫苗。但他們面臨著來自右翼的懷疑、錯誤信息和政治反對。一些共和黨人和極右翼人士公開反對疫苗，有時會求助於未經證實的科學和陰謀論。

Basilico餐廳業主Tony Roman在電子郵件中表示，他正與他認為有害的政府政策鬥爭。 「隨著又一次封鎖將來臨的警告信號，許多業主反對被封鎖。」「我們選擇發射另一枚反抗導彈，以進一步表明我們捍衛美國自由。」這家餐廳去年曾在洛杉磯的比佛利購物中心附近的La Cienega大道上，豎起一個反口罩廣告牌。

最近病例增加促使南加一些商家，要求顧客提供疫苗接種證明或新冠測試陰性證明。Bar Henry是洛市Echo Park一家雞尾酒吧，以現場音樂聞名，最近成為洛縣十多家需要疫苗證明的場所之一。酒吧在Instagram上的一篇帖子中寫道： 「讓我們共同努力，避免倒退。」

疫苗 口罩 義大利

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