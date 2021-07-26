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江俊輝：美國經歷史上最短經濟衰退

記者邵敏、李雪╱洛杉磯報導
左起李冰、陳湘美、黃淇兒、黃晨、黃傑峰、牛培彥、趙美心、陳崢、何美湄、林瑪麗、龐獻清、黎秋燕、Annie Ye、于皎。後排左起：Joshua WANG、李豪。（本報記者／攝影）
左起李冰、陳湘美、黃淇兒、黃晨、黃傑峰、牛培彥、趙美心、陳崢、何美湄、林瑪麗、龐獻清、黎秋燕、Annie Ye、于皎。後排左起：Joshua WANG、李豪。（本報記者／攝影）

中美會計師協會2021專業博覽會暨年會25日繼續舉行，除有國稅局專員及會計師、律師、銀行業者、理財師等分享專業的稅務和理財事宜，並有聯邦眾議員趙美心主持新一屆的理事會就職典禮，包括新會長牛培彥和缷任會長黃傑峰的隆重交接儀式，充滿傳承意味的會計專業優秀大學生獎學金頒獎典禮；加州前財務長江俊輝(John Chiang)擔任年會主講人，各級政要與會致詞祝賀，活動於當晚圓滿落幕。

新會長牛培彥(左)和缷任會長黃傑峰(右)交接。（本報記者╱攝影）
新會長牛培彥(左)和缷任會長黃傑峰(右)交接。（本報記者╱攝影）

新一屆的理事會包括李冰、陳湘美、黃淇兒、黃晨、黃傑峰、牛培彥、陳崢、何美湄、林瑪麗、龐獻清、黎秋燕、Annie Ye、于皎、Joshua WANG、李豪。

趙美心表彰該會過去一年的貢獻，指出過去一年是困難的一年，但協會有長足的成長。尤其在疫情中，協會每月主辦免費講座，從幫助雇主了解申請PPP，僱員申請失業金，還有涵蓋從租屋紓困政策，到健康防疫等，令人欽佩。

當晚協會成立的基金會並為張桂榮、鄭柏賢、祁沛燁、劉嘉睿、周海寧等五位會計專業優秀大學生，頒發獎學金。

江俊輝演講指出，新冠疫情對美國是個重要的教訓，他分析疫情下美國的經濟狀況，美國經歷了歷史上最短的經濟衰退，但不代表對經濟影響很小，失業率最高時達到15% ，現在的失業率是5%。

江俊輝(John Chiang)，參與中美會計師協會舉辦的線上年會，發表主題演講...
江俊輝(John Chiang)，參與中美會計師協會舉辦的線上年會，發表主題演講。（本報記者╱攝影）

江俊輝指出，很多人不願意回去上班，因為政府發放了大量救濟金。不願回去上班的原因還包括，一些人不願意回到原來的工作崗位，他們選擇繼續進修，為了以後找到更好的工作；也有很多人沒有接種疫苗，因為擔心會被感染病毒而不願意回去上班。

對於仇恨亞裔犯罪事件在美國境內頻發，江俊輝分享了自己家族被歧視的故事。他說，比如人們噴漆、畫醜陋的種族綽號。亞裔需要站出來為自己發聲，為自己的後代發聲，不能同意被當作二等公民對待。在這個國度的民眾，需要認同多樣性文化，亞裔要更多地參與到政治中，才能為亞裔發聲。

江俊輝還指出，我們不僅要了解美國市場，還要了解國際市場。只有當我們了解不同文化和背景的人，以及他們是如何獲得財富和資本，這才是對市場完整的理解。

國會議員趙美心主持了新一屆的理事會就職典禮。（本報記者／攝影）
國會議員趙美心主持了新一屆的理事會就職典禮。（本報記者／攝影）

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