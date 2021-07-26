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洛縣連5日新增確診逾2000 25日增2089例、死亡4例

記者啟鉻／綜合報導
縣公衛局鼓勵民眾繼續施打疫苗。（洛縣-南加大醫療中心官網）
縣公衛局鼓勵民眾繼續施打疫苗。（洛縣-南加大醫療中心官網）

洛杉磯縣25日（周日）新增新冠確診2089例、死亡4例。這是洛縣連續第五天確診者超過2000人。公衛局官員一再重申導致目前新冠病毒感染數激增主因。

據州府統計，洛縣新冠病患住院者，當日自原先716例增加至745例，其中161例在加護病房，前一天是154例。洛縣今感染者總計128萬1700餘例，死亡總計超過2萬4600例。縣公衛局官員表示，有關數據可能因周末報告遲滯出現差異。

據統計，在7月3日至7月16日間，洛縣感染者增加了135%。25日每天平均檢測呈陽性比率是4.8%，較比前一天的4.9%稍有降低。

洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）日前表示，現在未接種疫苗者感染病毒比例是月前的五倍。上周四，費若公布統計數字，顯示完整接種疫苗者仍無法對病毒感染百分百免疫，6月期間的感染率是20%。但她強調，由於施打疫苗，絕大多數接種疫苗者一旦感染病毒，罹患重症及入院機會較低；若沒有疫苗，情況會更糟糕。費若認為，如果全縣沒有530萬人完全接種疫苗，洛縣病毒感染者數量將呈現雙倍增加。

據洛縣最新統計，在約1030萬名居民中，有530萬人完整接種疫苗，比例約52%。12歲以下少年中有130萬人符合資格施打疫苗。

疫苗 洛縣 檢測

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