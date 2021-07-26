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母親均來自台灣 3華裔擊劍好手代表美國征戰奧運

記者謝雨珊／洛杉磯報導
陳海翔及陳海晴兄妹上周在全美擊劍總教練的父親Grant Massialas陪同下，前往東京赴賽。（陳傳斌提供）
陳海翔及陳海晴兄妹上周在全美擊劍總教練的父親Grant Massialas陪同下，前往東京赴賽。（陳傳斌提供）

東京奧運會23日開幕，擊劍（Fencing）項目本屆有三名具華裔血統選手代表美國參賽，分別為住在北加州的陳海翔（Alexander Massialas）和陳海晴（Sabrina Massialas)兄妹，以及孟凱睿（Gerek Lin Meinhardt）。其中陳海翔兄妹的舅舅陳傳斌住在洛杉磯縣，他對這對兄妹寄予厚望。

陳海翔兄妹上周在擔任全美擊劍總教練的父親Grant Massialas陪同下，前往東京赴賽，要為美國贏得好成績。

今年因為疫情關係，日本政府只允許奧運選手去東京，親友團不得成行。陳海翔的舅舅陳傳斌表示，陳海晴今年首次參加奧運，也是首次兄妹一起參賽，是歷史性的一刻，親友們無法為他們在現場加油打氣，不過他對兄妹倆人頗有信心，期待他們在奧運有精采表現。

陳海翔（左）及陳海晴（右）兄妹和父母一家人合照。（陳傳斌提供）　
陳海翔（左）及陳海晴（右）兄妹和父母一家人合照。（陳傳斌提供）　

陳傳斌表示，他們的父親是擊劍好手，曾三次代表美國參加奧運，兄妹倆從小耳濡目染，在擊劍環境中成長，而且都遺傳到父親的高體型及運動細胞，也都希望成為擊劍好手。尤其陳海翔，日常生活中的小動作就常顯露出靈活性，很有擊劍天賦，已多次代表美國出賽奧運。

奧運擊劍選手陳海翔（右）賽場英姿。（本報檔案照）
奧運擊劍選手陳海翔（右）賽場英姿。（本報檔案照）

陳海翔是右撇子擊劍運動員，兩屆NCAA個人花劍冠軍，十屆泛美團體花劍冠軍，2016年泛美男子花劍個人組（Individual Men's Foil）冠軍，2019年世界盃團體花劍冠軍，在東京奧運會前已經是兩屆奧運會選手，並在巴西里約奧運獲得男子花劍個人組（Individual Men's Foil）亞軍，男子團體花劍季軍。其中獲得的銀牌是是美國隊繼1984年洛杉磯奧運之後，再度贏得獎牌。

小陳海翔兩歲的陳海晴不遑多讓，曾在全美分齡組擊劍比賽中奪得16歲組冠軍、19歲組亞軍，實力在經多次比賽累積到一定積分，今年成功入選美國奧運擊劍隊。

談起兩位外甥，陳傳斌表示，兩位外甥長相出眾，私下都有顆很東方的心，為人謙虛客氣，低調也不張揚，跟大多數老美不一樣。兩人前往東京奧運前在科羅拉多州集訓一個月，努力衝刺奧運。

陳海翔畢業於史丹福大學機械工程系，曾經為參加奧運休學一年，畢業後也持續鑽研擊劍。

孟凱睿（Gerek Lin Meinhardt）第四次代表美國參加奧運。（取材自...
孟凱睿（Gerek Lin Meinhardt）第四次代表美國參加奧運。（取材自官網）

另一名為華裔及德國裔混血孟凱睿（Gerek Lin Meinhardt）也住在舊金山、母親是台灣移民，父親為白人。九歲開始學習擊劍，因為母親與陳海翔的媽媽陳傳慧是好朋友，被介紹到陳海翔父親開設的擊劍俱樂部受訓，與陳海翔師出同門。孟凱睿自2008年起連續參加三屆奧運會，這次是他第四次出賽奧運會，繼續為個人及國家爭取最高榮譽。

孟凱睿也是右撇子擊劍運動員，兩屆NCAA個人花劍冠軍，11屆泛美團體花劍冠軍，三屆泛美個人花劍冠軍，2019年世界盃團體花劍冠軍，在東奧前已代表美國參加三屆奧運會，2016年獲奧運會男子團體花劍季軍。

東京奧運 美國 洛杉磯

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