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Delta凶猛 洛縣確診數連4天破2500人

記者王若然╱洛杉磯報導
Delta變種病毒威力大，洛縣連續四天單日新增病例超過2500人。圖為洛杉磯一處戶外商區，擺放著提醒民眾戴口罩防疫的標語。(美聯社)
Delta變種病毒威力大，洛縣連續四天單日新增病例超過2500人。圖為洛杉磯一處戶外商區，擺放著提醒民眾戴口罩防疫的標語。(美聯社)

洛杉磯縣24日新增2600新冠肺炎確診病例，也是洛縣連續四天單日新增病例超過2500人，以及當日新增十個死亡病例。

洛縣衛生局反覆強調了Delta病毒的危害性。稱該病毒是導致加州乃至全國病例猛增的「元凶」。洛縣這波疫情來勢洶洶，7月3日至16日間，病例增長率達135%。目前洛縣有688人新冠肺炎住院，其中21%為ICU病人。目前的民眾體檢確診率為4.9%。根據洛杉磯縣衛生局，在未打疫苗的人群中，新冠病毒傳播率一個月間高了五倍。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，22日公布的數據顯示，疫苗也不能完全抵抗Delta病毒。6月感染人群中，有20%已接種了疫苗。但費若強調，如果沒有疫苗，疫情將會變得更嚴重。她說，「如果洛縣目前沒有530萬人接種了疫苗，那麼今天看到的病例數將會是雙倍的。」費若表示，對於還未打疫苗的人，現在是接種疫苗的重要時期，目前三種疫苗都可以為民眾提供很大的保護，並減慢病毒的傳播。

費若說，「每個人都可以遵守的防疫行為，包括在室內戴口罩，勤洗手，避免進入人群，這些可以減低病毒傳播風險，讓人們繼續享受愛好的活動。」

洛縣22日公布的數字中，洛縣約485萬完成疫苗接種的人群中，只有6520人感染新冠，感染率為0.13%，比前一周的0.09%略有上升。這些人中，只有287人住院，佔所有完成疫苗注射人群的0.0059%，比前一周的0.0045%略有上升。有30人死於新冠，佔總打疫苗人口的0.0006%。

洛杉磯縣中，非裔年輕人和西裔是疫苗接種率最低的族群。非裔也是近一個月來住院人數最多的，其次是西裔和白人。

洛縣連續四天新增病例超2500。（中央社）
洛縣連續四天新增病例超2500。（中央社）

疫苗 洛縣 洛杉磯

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