完全接種仍染疫 洛縣日增確診破3000

南加州洛杉磯縣23日新增新冠肺炎 感染者超過3000例，這是自2月13日以來，第一次日增感染者突破三千例。

據縣公衛局資訊，23日新增COVID-19感染者3058例，過去四天總計增加感染者超過1萬例，連續三天日增感染者至2500例，自疫情發生以來，洛縣 總計新冠肺炎感染者達127萬9100多例。此次疫情回升，導致感染者及入院病患數量激增，主要因為傳染力極強的新冠肺炎Delta變種病毒肆虐。

據州府統計，23日洛縣新冠病毒感染入院病患688例，較比前一天655例增加33例，也是3月下旬以來數量最多，有146例在ICU（重症監護室），較比前一天148例稍有下降。

23日，平均每天新冠病毒檢測陽性比率是5.2%，與前一天基本類似，該比率在一個月前是0.7%。

洛縣在當日新增死亡七例，新冠發生以來全縣總計死亡2萬4600多例。縣公衛局指出，未接種疫苗 者感染率較比月前感染率提高了五倍。公衛局局長費若在22日提供數據顯示，即使部分完全接種疫苗者在接觸病毒時仍無法免疫，發生了「突破性」感染。她強調，由於施打疫苗，絕大多數感染者未有嚴重症狀或者未入院治療。她表示，沒有疫苗，情況會更糟！

費若再次表示，如果洛縣沒有530萬人完全接種疫苗，現在將會看到感染者數字呈雙倍增加。隨著感染者數持續增加，大家要清楚如何採取辦法盡量避免病毒感染。對於符合接種疫苗資格及未接種者，現在最重要的就是趕緊接種疫苗，目前施打的三種疫苗對完全接種者起到強力保護作用，並能遏制病毒快速傳播。

她強調，對全縣每位居民，需要提出警示的是，室內公共場所要戴口罩，勤洗手，避免群聚，只有避免病毒感染才能繼續享受喜愛的生活及各種活動。費若還將接種疫苗比作駕駛車輛繫好安全帶，她說，人們在車上繫好安全帶，雖然也無法避免車禍事故，但是可以提供最佳安全保護。她同時指出，非裔及西裔群體年輕人仍是洛縣接種疫苗比例最低的。非裔居民也是在過去一個月感染入院比例最多的，緊隨其後的是西裔和白人。

為鼓勵大家繼續接種疫苗，縣府繼續施行鼓勵政策，至下周四，任何在洛縣、洛市及St.John's Well Child and Family Center接種疫苗者，可有機會獲得在市中心AEG廣場七張三場音樂會套票之一。