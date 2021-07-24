不信任賈斯康 25城市站出來

喜瑞都市議會22日晚以多數票通過對洛杉磯縣檢察長賈斯康（Geor Gascon）不信任案件。洛杉磯縣88個城市中對賈斯康不信任的城市增加到至少25個。（喜瑞都市府）

喜瑞都 市議會22日晚以多數票通過對洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）不信任案件。洛杉磯縣88個城市中，迄今通過對賈斯康不信任決議案的城市至少有25個。

喜瑞都市議會五位市議員全部出席投票 ，最後以四比一通過了對賈斯康的不信任案。市長胡張燕燕（Grace Hu）、副市長Chuong Vo以及市議員Bruce W. Barrows、Naresh Solanki等均投票支持不信任案；日裔市議員Frank Aurelio Yokoyama投出唯一的反對票。

由市長胡張燕燕提出的對賈斯康不信任的討論和投票，數週來在當地引起居民廣泛關注，市府經理和市委員會安全主管負責人特別針對一話題廣泛徵集社區群眾、商家和警方意見，並寫成26頁報告提交市議會參考。

報告指出，賈斯康的新政策和改革措施取消對輕罪、重大重罪和非暴力重罪的保釋金，降低量刑，阻止將少年重罪犯送到成人法庭受審等，將公共安全置於高度危險當中，嚴重傷害大多數平民百姓的利益，同時也大大削弱了警察的執法能力，放縱犯罪。

報告指出，賈斯康是加州 第47號提案的起草人之一，加州現行的偷盜財物不超過950元免坐牢法規，嚴重擾亂民眾的正常生活，讓加州的老百姓深受其害。報告指出，在2020年11月選舉中，喜瑞都53.82%的選票支持原任檢察長雷西。

喜瑞都市府的調查報告同時列舉了目前洛杉磯縣超過20個對賈斯康不信任城市，包括亞凱迪亞（Arcadia）、鑽石吧（Diamond Bar）、羅斯密市（Rosemead） ）、聖蓋博（San Gabriel）、天普市（Temple City）、核桃市（Walnut）等華人城市和比華利山等白人聚居城市。

包括部分華裔在内30多位民眾22日前往市議會表達對不信任案的看法，多數民眾表示對自己或周邊社區公共治安每況愈下很失望，希望換人替代賈斯康。

到本周為止，至少有25個城市通過了對賈斯康不信任案。與此同時，罷免賈斯康行動如火如荼。按法律規定，罷免組織需要徵集到57萬9062個洛縣選民簽名（佔登記選民總數10%）。如果徵集成功，罷免選舉將在2022年舉行。