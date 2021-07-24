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唐娟簽證欺詐案 檢方不明原因突撤告

本報記者╱綜合報導
美國特工發現了唐娟穿著中國解放軍軍服的照片。（取自法庭文件）
美國特工發現了唐娟穿著中國解放軍軍服的照片。（取自法庭文件）

聯邦檢察官22日忽然尋求撤銷對中國研究人員唐娟（Juan Tang）的指控，目前還不明原因。唐娟早先被指控在簽證申請中隱瞞與中國軍方的關係，以便她可以在美國工作。

在提交給沙加緬度（Sacramento）聯邦法院的文件中，檢察官要求法官駁回對唐娟的簽證欺詐指控，但沒有給出任何理由。庭審原本定於周一開始，目前聯邦檢察官辦公室還未對此發表評論。

唐娟的律師Malcolm Segal和Tom Johnson告訴沙加緬度蜂報（Sacramento Bee），他們向政府提供「充分理由」駁回此案，「我們希望唐博士能夠自己回到她的女兒和丈夫身邊」，兩位律師在一份聲明中說。

司法部去年7月宣布對唐娟和其他三名居住在美國的科學家提出指控，稱他們隱瞞中國人民解放軍成員的身分。檢察官說，38歲的中國空軍軍醫大學副研究員唐娟曾在申請簽證時否認服兵役。因為她計畫在加州大學戴維斯分校工作，並在幾個月後接受聯邦調查局的約談時再次否認。但隨後特工發現了她穿著軍裝的照片，並查看了確定她在中國軍隊隸屬關係的文章。聯調局說，他們認為唐娟在戴維斯的家中接受面談後，就前往舊金山的中國領事館尋求庇護，並指責領事館窩藏了一名已知的逃犯。據報導，唐娟從領事館出來後去看醫生時被拘捕。

但唐娟的律師辯護說，唐娟不是中國軍隊的成員，而是中國軍事設施的文職人員。而對她的簽證申請中撒謊的指控，最多判處六個月刑期，而她目前已經在監獄和軟禁中度過了十個月。

此外，聯邦地區法官John A. Mendez此前還駁回了一項針對唐娟的單獨指控，稱唐娟向聯邦調查局撒謊。但法官認為，當時調查人員沒有告訴她不必回答他們的問題，侵犯了她的米蘭達權利。

23日中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上，指責美國以捏造的罪名逮捕在美留學的中國公民，侵犯了中國公民的合法權益，並敦促美方立即釋放當事人員，切實保障在美中國公民的合法權益。

中國 簽證 檢察官

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