曾任UCLA教授華裔工程師 出口管制品判刑63個月

好萊塢山（ Hollywood Hills）華裔工程師石宇琦（Yi-Chi Shih，本報前譯施義池），因策畫非法獲取具有軍事用途的集成電路，並非法出口到中國，22日獲判63個月的聯邦牢刑。（本報檔案照）

好萊塢山（ Hollywood Hills）華裔工程師石宇琦（Yi-Chi Shih，本報前譯施義池），因策畫非法獲取具有軍事用途的集成電路，並非法出口到中國 ，22日獲判63個月的聯邦牢刑。

美國 司法部曾發表聲明指出，石宇琦違反未經授權即將部分敏感產品出口海外的禁令，其中一項即是微波集成電路晶片，透過中間人頭轉售給成都「嘉石科技」（GaStone）的中國企業。

曾兼任洛杉磯加大 （UCLA）教授的石宇琦，22日被聯邦法官 John A. Kronstadt宣判罪名成立；在服刑的同時，石宇琦還須向國稅局支付36萬2698元的賠償金和30萬元罰款。

本案歷經陪審團前後七周的聽證，並在2019年7月做出裁決，石宇琦被判一項串謀違反國際緊急狀態出口管理條例控罪成立，同時被判四項郵件欺詐罪、兩項電匯欺詐罪、一項串謀未經授權訪問受保護的計算機以獲取信息罪、一項向FBI特工作出虛假陳述罪，三項訂閱虛假的納稅申報表罪，以及四項向美國國稅局虛報海外資產等罪成立。不過該案辯方律師曾列舉多項論據，認為該案審訊時有瑕疵，提出臨時動議要求重審，以致全案曾一再延後。

根據起訴書，石以合作爲名，進入一家製造寬帶的美國公司，並獲得該公司的門戶網站進入授權，冒充美國國内客戶訪問該公司的單片微波集成高功率半導體芯片系統，並將相關信息出口到中國。

受害公司的半導體芯片主要用於商業和應用軍事，包括用於導彈、導彈制導系統、戰鬥機、電子戰、電子戰對策和雷達應用程序。石宇琦計畫將相關情報和技術出口中國航天工業企業 AVIC607，該企業為中國省級國有企業。

石宇琦曾任成都「嘉石科技」公司總裁，該科技公司在成都建設微波集成電路晶片（MMIC）工廠。2014年，成都「嘉石科技」被列入聯邦商務部檢查清單。根據法庭文件，被告參與了違反美國國家安全和外交政策利益的活動，具體來說，他參與了非法採購未經授權不能賣給中國的軍事用途的商品和物品交易。

石宇琦的同夥 Kiet Mai，2018年12月被裁定走私罪成立，被判18個月緩刑和罰款5000元。

石宇琦出生於台北，從台大電機系畢業後赴加拿大和美國留學，最後取得德州大學奧斯汀分校（UT at Austin）博士學位。他曾任美國海軍研究生院（Naval Postgraduate School）副教授多年，同時是洛杉磯加大兼任教授。