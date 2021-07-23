Delta肆虐洛縣疫情反撲 連2天增逾2000人

洛縣公共衛生局局長費若。（本報檔案照）

洛杉磯縣冠狀病毒感染在令人震驚的加速中傳播，病例和住院人數達到數月未見的水平。洛縣 新增感染病例22日連續第二天超過2000人，最令人不安的是，在新增的感染病例中，約20%的人已接種疫苗 ，但仍被感染。

洛縣公共衛生局局長費若22日指出，當天共有新增感染病例2767人，比上周劇增超過80%，創下今年2月以來的最高峰；新增死亡13人；目前住院人數上升到645人，比過去兩天增加近30人，幾乎是一個月前數字的三倍。過去七天每天平均測出新冠感染病例為每10萬人有12.9例，也比一周前每10萬人有7.1例的比率增加。到目前爲止，洛縣新冠死亡人數是2萬4607人。

費若表示，過去七天，洛縣每天新增感染約在1000例左右，但最近兩天卻呈翻倍加速發展，令人擔憂。目前洛縣感染最多的Detal變種病毒 ，從5月22日開始該病毒感染比例劇增，5月中旬之前Delta變種病毒感染只占感染總數的5%左右，但近日已急劇上升占總數的84%左右。

不僅是洛縣，聯邦疾病防治中心（CDC）發布的全國數據也類似，其凶猛可見一斑。她表示，實驗室的初步研究顯示，Delta變種的傳染性是其他毒株的兩倍。

洛縣公共衛生局22日公布的其他數據也令人擔憂。公衛局從3月1日至7月15日的統計，感染率最高爲18至25歲人群，占總感染數的24.95%；30至49歲，占18.9%，居第二；12至17歲，占9.87%，居第三。

公衛局的數據表示，近日上升的疫情，所有族裔都不能獨善其身，非裔、拉丁裔、白人，以及之前情況最好的亞裔社區，新增感染率、住院率都全面上升，且上升都在四倍以上。亞裔的疫情雖基數較低，但最近一周的感染比例，和住院比例都成長將近五倍。同時，一周以來非裔的感染死亡比例，已從之前的0.7%劇升到1.2%，其他族裔在0.6%至0.2%之間。

費若再次强調儘快打疫苗和在室内戴口罩的重要性。她表示，一針疫苗不足以很好地保護自己，儘快完成全部的疫苗接種，才是保護自己和家人的最好方法，她並敦促大家重新戴口罩，尤其是免疫力較低的人，避免自己被感染，然後傳給別人。