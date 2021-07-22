紐森簽新法 打擊零售商店偷盜犯罪

加州州長紐森（右）21日在長堤市記者會上，簽署為加強打擊零售商店偷盜犯罪的AB331法案。（官方臉書截圖）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）21日在長堤市記者會上，簽署為加強打擊零售商 店偷盜犯罪的AB331法案，並允許加州公路巡警局（CHP) 犯罪小組繼續執行任務至2025年。小組未來將可攜手地方執法單位，共同打擊商店盜賊，為商家討回應有的公道。法案在簽署後，以緊急命令方式立即生效。

AB331法案要求，若因組織性的偷盜行為被逮補，只要是參與組織計畫的盜竊犯，一年內在兩個及以上的不同地點組織偷盜，偷盜商品在一年內累計超過950元，警方將可依法將其逮捕入獄，不過竊犯最多坐牢不超過一年。

根據州府辦公室數據，犯罪小組在過去三年內，已調查了668件商店偷盜犯罪，成功將252件案子的犯罪組織逮捕，並替商家找回價值超過共163億元的商品物件。州長紐森表示，加州在過去30年來的犯罪率降低非常多，但由於全美各州槍枝犯罪案，及謀殺案件從去年開始明顯上升，加州不可忽視，且須為此採取行動。加州沒有州立警局，因此加州公路巡警局犯罪小組職責非常重要，未來犯罪小組也將會特別留意舊金山一帶、聖地牙哥、橙縣、內陸地區的商店偷盜案件。

零售商店盜賊案件的手法，越來越有計畫及組織性。近期多起商家盜竊案件，顯示盜賊可在很短的時間內，掃走一堆價值昂貴的商品，一出店外就立即跳上共犯在外等候的車輛，逃離現場逍遙法外。加州商家協會（The California Retailers Association）提出報告指出，加州的舊金山、洛杉磯、沙加緬度等大城市的商店偷盜犯罪越來越嚴重。

為了有所行動，紐森與幾十位市長、多位議員共同商討，如何打擊零售商店偷盜犯罪，並由公共安全委員會主席瓊斯索耶（Reggie Jones-Sawyer）擬案主推。紐森在21日記者會上簽署通過AB331法案，將結合加州各處地方警局的力量，共同討伐商店盜賊犯罪組織。

不過也有人認為紐森正是造成加州治安不良的原因之一，簽署AB331法案只是為了政治選舉因素。加州共和黨主席Jessica Millan Patterson痛批紐森，直指紐森打擊犯罪的舉動非常沒效率。在紐森執政之下，加州謀殺案率攀升31%，搶匪也日益增多，治安不良導致大型零售商刻意提早關門。相較於打擊犯罪，紐森反而更重視將暴力罪犯從監獄中放出。

加州公路巡警局專員Amanda Ray表示，該局正在架設舉報商家偷盜犯罪的網站。目前民眾可透過電子郵件（[email protected]）舉報商家偷盜犯罪。