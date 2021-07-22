遭非裔女前下屬控性騷 華裔女財長要反擊

馬世雲當年聘請布萊克威爾，宣誓入職的照片。（取自財務長辦公室）

加州 財務長馬世雲（Fiona Ma）日前被爆捲入性騷擾 的指控。一名前下屬、曾經也在財務長辦辦公室擔任高層的非裔女性，狀告馬世雲「五大罪名」，其中一條包括性騷擾。馬世雲發表聲明反擊，形容這些指控毫無根據，並拒絕對方的和解訴求，將會在法庭上把真相公之於眾。

控告馬世雲的前下屬名叫布萊克威爾（Judith Blackwell），曾經在舊金山、屋崙市府任職，2019年9月加入馬世雲團隊，出任與稅務相關的行政主任職位，屬於辦公室高層。

根據律師麥考（Waukeen McCoy）提供的訴狀，布萊克威爾指控馬世雲的五大罪名，分別是性騷擾、種族歧視 、殘疾歧視、不正當解雇、故意引起他人情緒痛苦。其中，最為引起轟動的就是性騷擾指控，麥考還在指控書中披露了一些馬世雲與布萊克威爾相處的細節。

訴狀指出，2019年9月，布萊克威爾獲聘後一直工作出色，馬世雲對她非常滿意。2020年2月，馬世雲注意到布萊克威爾經常工作到晚上7、8時下班，有時候她們也會一起吃晚飯，於是就在沙加緬度的Westin酒店訂了房間給布萊克威爾住下，當時她們二人是分別有各自的房間。隨後她們從Westin酒店轉到了Sheraton酒店，但依然各自有房間。

沒過多久，馬世雲就提出了要和布萊克威爾同一個房間。訴狀指出，馬世雲在同住期間，經常「刻意」向布萊克威爾「裸背」，令布萊克威爾感到不適。同時，馬世雲也持續向布萊克威爾「示好」，包括購買珠寶、藝術品畫作、藥用大麻給她，並且承諾她晉升職位。

2020年5月，她們從酒店轉去了一個Airbnb居住。訴狀書中，布萊克威爾指馬世雲再次對她裸背，同時還爬上她的床。

2020年9月，布萊克威爾因病請假八周。但等她11月回歸時，發現自己曾被許諾的晉升職位已經被占，同時形容馬世雲給她的工作量增多。2021年1月，布萊克威爾被告知，自己被解雇。

訴狀書中，多次提及馬世雲解雇非裔職員，聘用能力不夠的白人補上，因此控訴馬世雲「種族歧視」。

馬世雲強力反擊這個訴訟的指控。她透過發言人發表聲明，稱自己對於這些「毫無根據」的指控感到失望和悲傷。她踢爆對方一直想要和解，但自己不願意，而是期待在法庭上將真相公之於眾。對於指控的細節，本報截稿前未獲得馬世雲回應。

在財務長網站上，現在也能搜索到當時馬世雲聘請布萊克威爾的新聞通告。馬世雲也在2019年5月委任布萊克威爾擔任一個委員會成員。

現年55歲的馬世雲已婚，丈夫是消防人員Jason Hodge，今年也是他們結婚十周年的紀念，但沒想到被女性前下屬指控性騷擾。

馬世雲的政治仕途起源於舊金山，也是下一任州長的熱門人選。她2000年代初擔任舊金山市議員，隨後在加州政界平步青雲，歷任州議員、州議會臨時議長、稅務委員，2018年當選加州財務長，如今也是全加州範圍內州級民選的唯二華裔高官，另一位是主計長余淑婷。

馬世雲的身世背景也屢屢被傳媒報導。她的祖父是抗日名將馬鉁，也是民國時代雲南昆明第一任市長。