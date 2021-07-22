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連續13天破千例…洛縣日增2551確診 2月來最多

記者啟鉻／綜合報導
繼續施打疫苗，在室內公共場合戴口罩。（聖安東尼奧醫療中心臉書）
繼續施打疫苗，在室內公共場合戴口罩。（聖安東尼奧醫療中心臉書）

由於具有極高傳染力的新冠肺炎變種病毒Delta迅速傳播，與出現在公共場所民眾數量增多，洛杉磯縣公共衛生局21日報告，當日新增新冠（COVID-19）感染者2551例，是自2月中旬以來最多單日增加量。顯示洛縣連續13天每日新增新冠感染者超過1000例，導致洛縣自疫情爆發以來新冠感染者總數達127萬3390例。

目前感染者入院病患也增加，據州府統計，入院患者自20日的585例，增至21日的645例。重症患者也在增加，自20日的134例增至140例。就在一個月前的6月21日，洛縣新冠病毒感染入院患者僅是213例。同時增加的還有滾動式平均每天病毒檢測陽性比率，21日該比率是5.2%，較比前一天的4.8%增加，月前該數字是0.7%。

洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）指出，由於發生更具傳染力的新冠肺炎Delta變種病毒，以及公共場合未戴口罩者較多，這些人是否接種疫苗也不清楚，導致感染者數量激增，情形與2020年夏季有些類似。但與去年夏季不同的是，現有數百萬人接種疫苗，希望今年能夠避免上一年末的死亡數增加。

費若強調，洛縣實施公共場合室內強制戴口罩令，目的就是在減少病毒傳播，且現在接種疫苗人數還在上升，對減少病毒傳播能起到很大幫助。室內戴口罩可以為避免極具感染力的病毒增加另一層防護，重要的是大家要一起努力將病毒傳播減弱，這樣在學校重啟時就會令民眾更放心。洛縣18日啟動室內公共場合強制戴口罩令，無論是否接種疫苗。

雖然衛生官員持續強調，接種疫苗對新冠肺炎病毒，以及變種病毒Delta具有很有效抵抗力，並施行新戴口罩強制令，以保護那些未接種疫苗居民。先前要求未接種疫苗者在室內戴口罩，僅憑個人公德心自覺遵守。

新冠肺炎Delta變種病毒最早在印度發現，成為疫情在當地傳播主因，隨後不久在全美迅速傳播。加州州長紐森表示，加州目前新冠肺炎病例超過60%是Delta變種病毒感染。洛縣公衛局官員也表示，目前洛縣確診感染病例增加，Delta變種病毒也是罪魁禍首，認為這種病毒可以在未接種疫苗群體中快速傳播。上周，洛縣居民仍有近400萬人未接種疫苗，包括符合接種資格的130萬名兒童。

在洛縣符合資格接種疫苗的族裔群體中，非裔、西裔仍然是接種比率較低族裔，較年輕的非裔及西裔居民接種比率更低。公衛局表示，21日新增2551例新冠感染者中，83%的人年齡低於50歲。

洛縣 疫苗 變種病毒

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