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巴市百年豪宅 550萬賣給蝙蝠俠導演 「折扣很大」

記者李雪／綜合報導
位於巴沙迪那市老城區的這棟百年豪宅最近降價成交。（取自地產網站）
位於巴沙迪那市老城區的這棟百年豪宅最近降價成交。（取自地產網站）

巴沙迪那市老城區的一棟百年豪宅，最近降價出售，賣給了將上映的電影「蝙蝠俠」導演和他的華裔妻子。

該屋建於1914年，在巴沙迪那市的位置相當好，距離朗廷酒店（Langham）僅幾步之遙，造型具有英式和工匠風格，又經過了現代化改造，自然吸引了好萊塢炙手可熱的導演兼編劇Matt Reeves，和他的華裔妻子Melinda Wang。兩人花費550萬元買下這處房產，比起之前剛上市的640萬元標價，已有很大折扣。

位於巴沙迪那市老城區的這棟百年豪宅最近降價成交。（取自地產網站）
位於巴沙迪那市老城區的這棟百年豪宅最近降價成交。（取自地產網站）
位於巴沙迪那市老城區的這棟百年豪宅最近降價成交。（取自地產網站）
位於巴沙迪那市老城區的這棟百年豪宅最近降價成交。（取自地產網站）

在洛杉磯長大的Reeves執導過多部知名電影，如「科洛弗檔案」（Cloverfield）、「猩球崛起」等。他和妻子Melinda Wang結婚已有15年，一直住在Hancock Park的一個門禁小區的一套兩臥公寓。Melinda Wang據悉曾是動畫師。

夫婦倆買下的這座房子坐落在街區上方一個小山丘上，周圍環繞著大門和叢林般的樹籬。一條長長的車道經過石頭噴泉通往豪宅，該地產占地半畝，居住面積約6000平方呎。房屋帶有一個獨立的兩車位車庫，樓上有閣樓式客房，主屋有六間臥室、四間設備齊全的浴室和兩間化妝間。

上任屋主雖然進行了大量翻新，但慶幸地保留了許多未上漆的原始木材細節，避開粉刷硬木的當代趨勢。因此房屋內飾在視覺上具有豐富的細節和歷史，且與當今的現代便利設施完美融合。

位於巴沙迪那市老城區的這棟百年豪宅最近降價成交。（取自地產網站）
位於巴沙迪那市老城區的這棟百年豪宅最近降價成交。（取自地產網站）
位於巴沙迪那市老城區的這棟百年豪宅最近降價成交。（取自地產網站）
位於巴沙迪那市老城區的這棟百年豪宅最近降價成交。（取自地產網站）
位於巴沙迪那市老城區的這棟百年豪宅最近降價成交。（取自地產網站）
位於巴沙迪那市老城區的這棟百年豪宅最近降價成交。（取自地產網站）

導演 電影 華裔

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