染疫增…加州17縣促室內戴口罩 洛縣住院已是6月兩倍

洛縣公衛局局長費若。（檔案圖）

洛杉磯縣公共衛生局20日（周二）指出，連續12天日增新冠肺炎感染者逾1000例。而在接種疫苗 比例較高的醫院護理人員及醫師中，新冠感染率也輕微上升。由於疫情回溫，目前不管有無打疫苗，洛縣 自18日凌晨起強制要求室內公共場所一律戴口罩 ；20日南加的范杜拉縣和聖塔芭芭拉縣公衛局，也強烈建議不管民眾有無打疫苗都要這樣做。

洛縣當天新增感染者1821例，新增死亡五例。截至目前，洛縣總計新冠肺炎感染者超過127萬例，死亡總計2萬4500餘例。洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）再次強調室內公共場所戴口罩的重要。

而據最新消息，為遏制高度傳染性的Delta變種病毒傳播，加州再有六個縣建議居民室內公共場所戴口罩。這六個縣是聖塔芭芭拉、納帕、Monterey、San Benito、聖塔克魯茲及范杜拉。至此加州共有17個縣要求，即使完全接種疫苗在室內公共場合仍要戴口罩。其中洛縣是唯一實施強制戴口罩令，其他縣只是建議。

據州府統計，洛縣20日感染入院患者585例，多於前日的544例，其中134例在加護病房，高於19日的121例。數周以來，洛縣新冠肺炎感染入院病患數，呈現緩慢且穩定上升。而去年冬季入院病患高峰時達8000例，相比較現在的情況還算好，不過較比6月15日加州全面重啟時，入院患者只有218例，現在這個數字已經是兩倍多。

公衛局表示，目前平均每天檢測呈陽性比例也在增加，20日為4.8%，較比19日的4.1%有所提高，並是兩周前2%的兩倍多。6月15日全面重啟時，這個數字是0.4%。

近幾周，洛縣公衛局多次指出，專業醫療機構感染病例逐漸減少，也證明當前居民接種疫苗比例85%的有效性非常顯著。不過20日，縣府指出這些機構在截至7月11日的一周內確診了25個病例，住戶三例，醫護人員22例。公衛局官員認為，這是在完全接種疫苗群體中，出現的突破性感染。

衛生官員承認完全接種疫苗者中發生病毒感染，但表示感染率相當低。至13日，洛縣在480萬名完全接種疫苗者中發生感染4122例，感染率為0.09%。已有213例完全接種者感染新冠病毒入院治療，比例為0.0045%，26例死亡，比例是0.0005%。

公衛局長費若表示，從目前施打的疫苗看，多數新冠感染患病及死亡是可以預防的，雖然疫苗抵抗力尚不完善，但還是會對減少病毒傳播發揮效力。而要求室內公共場所戴口罩，對防止極具傳染的Delta變種病毒傳播增加，是又一層防護。她不諱言對再次感染病例增加令人失望，提醒大家遵守新施行的戴口罩令，提高疫苗接種率。

洛縣18日（周日）開始恢復室內公共場所強制戴口罩令，力求達到遏制變種病毒Delta在社區傳播。據最新統計，洛縣16歲以上居民至少接種一劑疫苗比例是69%，完全接種疫苗比例是61%。