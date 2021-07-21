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室內口罩令重啓 紐森面臨兩難

編譯組╱綜合報導
Delta病株來勢洶洶，恢不恢復口罩令，讓州長紐森陷入兩難。（ABC）
Delta病株來勢洶洶，恢不恢復口罩令，讓州長紐森陷入兩難。（ABC）

全美都因為新冠病毒的Delta病株迅速蔓延而憂心忡忡，已經歷三次新冠高峰的加州，是否需要恢復室內口罩令，會讓州長紐森傷透腦筋。洛杉磯時報分析，因為除了防疫，紐森正面臨罷免投票，一旦讓加州人重新戴回口罩，就算是不強迫的建議方式，也可能不利9月14日的罷免與否的民意情勢。 

柏克萊加大的學者Mark DiCamillo認為，紐森如果重啟口罩令，可能逆轉目前傾向紐森的民意。 

人口眾多的洛杉磯縣已要求，不論接種與否，室內場所一律配戴口罩；灣區七縣，沙加緬度、宇洛縣（Yolo County）等已呼籲居民在室內配戴口罩。南加州的聖塔芭芭拉縣、范杜拉縣20日也跟進建議配戴。雖然紐森還未對全州做出建議，但是曾任加州公共衛生局長的史密斯（Karen Smith）強調，任何決定都很困難，牽一髮而動全身。 

紐森自己雖然多次面對媒體質問，但都以虛答閃躲。他在蘇諾瑪縣（Sonoma County）時說，雖然州府不希望實施新的禁令，但也要考慮新增案例的上升趨勢。他隔天到杜拉瑞縣（Tulare County）時又被堵到，但他說，如果大家都完成疫苗接種，當然就不需要戴口罩，所以不想戴口罩，大家就該接種。 

史密斯說，弔詭之處正在於，願意接種的人，仍然繼續戴口罩的比例也高，而不願接種的人，同樣也不願意戴口罩。不過她認為，鑑於加州接種比例高於全美，因此Delta病株擴散初期，不如以勸導方式說服民眾戴口罩，萬一真的不行再發布全州命令。 

不過洛時也指出，不管紐森最後決定為何，勢必牽動罷免選情。有意取代紐森的前聖地牙哥市長佛康納（Kevin Faulconer）就說，洛縣的口罩令沒有必要，如果他是州長，又有常識，就不會恢復口罩令。

洛杉磯加大學者Robert Kim-Farley則說，面對Delta病株來勢洶洶，洛縣恢復室內口罩令是最簡單的作法。他也呼籲，大家應該接種疫苗，因為如果一直拒絕，變種病株遲早會找上你。

口罩 紐森 加州

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