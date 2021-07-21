新冠疫苗接種 FDA若完全批准 可能變強制性

公共衛生專家預測，一旦聯邦食品暨藥物管理局（FDA）完全批准一次或多次注射新冠疫苗，美國可能會看到一波Covid-19疫苗接種的強制要求。(AARP)

公共衛生專家預測，一旦聯邦食品暨藥物管理局（FDA ）完全批准（full approval） 一次或多次注射新冠疫苗 ，美國 可能會看到一波新冠疫苗接種的強制要求。

全國最高公共衛生官員和醫生20日表示，FDA授權緊急使用的三種疫苗在過去數月的大規模接種，被證明是安全有效的，沒有必要讓任何人再等待觀望。尤其是目前疫苗接種步伐滯後，和高傳染性的Delta變異病毒擔憂加劇，官方將可能排除企業和政府機構要求其員工接種疫苗的相關法律障礙。

長期以來，美國的許多機構，包括學院和大學，一直要求學生完成某些免疫接種才能滿足入學要求。儘管如此，迄今為止，無論是地方政府，還是企業和學校提出疫苗接種的要求，都遭到強烈抵制。目前全國至少有20個州已經立法或正在考慮採取措施，禁止企業、州和地方政府對未接種疫苗的人施加接種壓力。同時，一些大學、音樂會場地和雇主，已經開始要求接種新冠疫苗。

不過由於疫苗目前尚處於FDA緊急狀況下授權使用狀態，其安全問題成爲一些尚未接種疫苗民眾的擔憂，反對者認為緊急使用授權的法規，表明人們應該有權拒絕接種疫苗。

但隨著新的Delta變體傳播和醫院再次人滿為患，接種疫苗再次緊迫，千方百計促使尚未接種第一劑疫苗的近三分之一的美國人儘快接種疫苗。輝瑞公司近日表示，預計FDA最遲將在2022年1月完全批准疫苗使用。FDA發言人稱，應該在此之前做出決定。

衛生官員認爲，疫苗要求可能是對沒有接種疫苗，或對接種疫苗漠不關心的人的最後推動。衛生官員表示，國家不能因爲一些人不接種疫苗而不能開工開學。迄今為止，拜登政府一直拒絕任何疫苗要求，而是選擇提供激勵措施。但衛生官員表示，希望隨著FDA的全面批准，情況會有所改變，包括一些聯邦機構應該開始要求其雇員接種疫苗，如軍人、退伍軍人事務部醫院，和療養院的醫護人員，以及與公眾密切接觸的其他聯邦工作人員，如機場安檢人員等。

數百所大學目前已發出通知，要求學生在秋季返校前全面接種新冠疫苗，但部分地區已出現阻力，包括訴訟。

自6月1日以來，全國疫苗接種率下降了一半，到上周末，新病例在過去七天增加70%，其中大部分感染發生在疫苗接種率相對較低的四個州，平均每天死亡211人。