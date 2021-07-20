高球史第一人 日華裔森川柯林 英國公開賽初登場就奪冠

森川柯林在英國公開賽奪冠。（美聯社）

在南加州 出生長大的華裔日裔混血高爾夫球選手、24歲的森川柯林（Collin Morikawa）在PGA巡迴賽四大賽之一的英國公開賽（The Open）奪冠，成為高球 歷史上，第一位在兩項四大賽初登場就奪冠的選手。

森川柯林在11個月前拿下生涯第一個四大賽冠軍PGA錦標賽。如今更在多項紀錄上加入名將的行列被寫入史冊，他與老虎伍茲（Tiger Woods）、史佩斯和麥克羅伊（Rory McIlroy）等七位選手，成為過去100年來，在25歲以前，就奪下超過一次四大賽冠軍的球員。

森川柯林和弟弟以及母親。（柏克萊加大推特）

南加 州成長 柏克萊畢業

森川柯林是柏克萊加州大學畢業生，在南加州拉肯亞達弗林楚奇（La Cañada Flintridge）出生長大的居民，畢業於拉肯亞達高中。他的家庭來自夏威夷，父親Blaine是日裔，母親Debbie是華裔，他還有一個弟弟。

綜合多家體育媒體過往的報導，森川是南加本地一個普通移民中產家庭，經營在距離洛市中心不遠的地方經營一家商業洗衣公司，為餐館提供織物、桌布和家居用品的清洗。柯林曾在接受採訪時表示，自己有幸出生在這樣的家庭，從小從未為生計發愁，不過自己從小也沒有要求過太多東西。

森川柯林和家人以及女友。（取自柯林的Instagram）

柯林回憶童年常會去夏威夷度假，探望他的家人和祖父母，這使他也體驗了許多不同的運動，父親帶他認識了高爾夫球，從此他迷戀上了這項運動，且展現出不凡的天賦。當柯林五歲的時候，他的父母說服了Scholl Canyon青少年高爾夫訓練營組織者讓他參加，很快就發現他的高爾夫揮桿技巧，遠遠優於他這個年齡段的任何其他兒童。據拉肯亞達地方小報報導，他常在格蘭岱（Glendale）的九洞球場 Chevy Chase Country Club練球。

隨著柯林的球技進步，體育獎學金的數量不斷增加，最終在升學時，他面對許多選項。他表示由於母親讀的是南加大(USC)，他從小就喜歡「Trojan」隊、太平洋十二校體育聯盟（Pac-12），在縮小了範圍後，他選擇了北加州的柏克萊加大。

目前柯林未婚，不過和華裔女友Katherine Zhu交往多年，後者也是南加的Pepperdine University的高球校隊選手，曾有過不錯比賽成績。

他與老虎伍茲更是歷史上唯二，在25歲以前奪下英國公開賽與PGA錦標賽冠軍的選手。同時他也是高球史上第三人，能以25歲不到的年紀，在最後一輪克服落後的局面奪冠。