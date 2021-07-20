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USC校長官邸 華商陳天橋2500萬買下 打破聖瑪利諾交易紀錄

記者李雪／聖瑪利諾市報導
南加大出售校長官邸，接手的買家是盛大網絡集團創始人陳天橋。（地產網站圖片）
南加大出售校長官邸，接手的買家是盛大網絡集團創始人陳天橋。（地產網站圖片）

加州大學（USC）40多年來位於洛杉磯縣聖瑪利諾（San Marino）的校長官邸，於今年2月上市出售，標價2450萬元。最近該屋已經完成交易，以超出標價50萬的2500萬元成交，也打破聖市住宅交易紀錄。而買家正是曾今的中國首富、盛大網絡集團創始人陳天橋。

去年初趕在疫情爆發前，南加大在聖塔蒙尼卡購下一棟860萬元房屋，當時該校聲明指出，「大學決定購買一個更小、更可持續的房產作為校長官邸」，因為位於聖瑪利諾的那處七畝多的莊園維護費用很高。

●2016年捐加州理工1.15億元

儘管如此，高昂維護成本似乎沒有阻止潛在買家。熟悉該市地產交易的業內人士透露，儘管要價高昂，但仍收到多個出價。而最終成交價為2500萬元，比其2450萬元的要價高出50萬元。這筆交易打破了聖瑪利諾的住宅銷售紀錄，之前一個2.7畝的地產於2012年以1750萬元價格，從一名華裔賣家，出售給一家來自中國的家庭。

超出標價的成交可能意味著有過激烈競價，也意味著買家確實對這處房屋興趣濃厚。紀錄顯示，買家是知名中國商人兼慈善家陳天橋和妻子雒芊芊。早年靠網絡遊戲發家的陳天橋，雖然現居北加州矽谷，但與巴沙迪那地區早有淵源。

早在2016年，陳天橋夫婦就向著名加州理工學院(Cal Tech)捐贈1.15億元，冠名贊助神經科學研究大樓(Tianqiao and Chrissy Chen Institute for Neuroscience)。今年稍早，這座15萬平方呎玻璃和木頭材質大樓終於完工，這處研究所，距離陳天橋剛買下的這處宅邸，僅五分鐘車程。

●對歷史悠久豪宅情有獨鍾

陳家對歷史悠久的豪宅情有獨鍾，三年前陳氏夫婦就斥資3900萬元購買了已故嬌生女繼承人Libet Johnson的遺產，位於紐約市上東區的一座紅磚聯排別墅。這座占地1.2萬平呎、四層樓的豪宅也曾由范德堡（Vanderbilt）的女繼承人Alice Gwynne Vanderbilt擁有，因此當地也稱其為「范德堡宅邸」。

據悉，陳氏夫婦並沒有入住紐約這處別墅，而是自2016年就一直住在北加州矽谷Atherton的一處占地數畝的莊園裡，那是當年他們以3450萬元買下，房屋是1.2萬平方呎的都鐸式豪宅，建於1930年代。

南加大出售的校長官邸，擁有八間臥室和11間浴室。最為難得的是，位於聖瑪利諾還能坐...
南加大出售的校長官邸，擁有八間臥室和11間浴室。最為難得的是，位於聖瑪利諾還能坐擁七畝多的巨大土地。（地產網站圖片）

剛買下的這棟Seeley Mudd莊園，住宅面積1萬2870平方呎，擁有八間臥室和11間浴室。最為難得的，是位於聖瑪利諾還能坐擁七畝多的巨大土地，這在聖蓋博谷乃至整個大洛杉磯地區私人住宅中都不多見。該官邸為美國殖民建築風格的住宅，可追溯至1934年。而這塊巨大土地由喬治巴頓將軍(George Patton) 和亨利漢庭頓 (Henry Huntington) 捐贈，位置極佳，靠近漢庭頓圖書館和植物園。

南加大出售的校長官邸內部，仍保留17世紀原裝部件。（地產網站圖片）
南加大出售的校長官邸內部，仍保留17世紀原裝部件。（地產網站圖片）

●宅邸森林茂密 還有下沉式網球場

宅邸名字由來的Seeley G. Mudd本人於1968年去世，享年72歲，他曾任南加大凱克醫學院院長。他將這處房產遺贈給南加大，作為住宅和眾多大型聚會的場所。因此自1979年以來，該屋一直是南加大校長家族的住所。多年來校方也不斷翻新這處建築，不過房屋傳統的建築細節仍在，包括胡桃木硬木地板、古老的門鎖五金件，以及客廳內襯的17世紀進口木鑲板，鋼窗也是那個時代的原裝部件。

南加大出售校長官邸，接手的買家是盛大網絡集團創始人陳天橋。（地產網站圖片）
南加大出售校長官邸，接手的買家是盛大網絡集團創始人陳天橋。（地產網站圖片）

住宅內廣闊的草坪，連結著由木蘭、梧桐、橡樹和中國榆樹組成的茂密森林，經過英國玫瑰園、柚樹和多個噴泉，通往位於這處廣闊土地遠端的下沉式錦標賽級別網球場。該物業每年可舉辦多達2500位賓客的晚宴、慶典活動和重要會議，也是舉辦大學和慈善活動的場所。

南加大出售校長官邸，接手的買家是盛大網絡集團創始人陳天橋。（地產網站圖片）
南加大出售校長官邸，接手的買家是盛大網絡集團創始人陳天橋。（地產網站圖片）

南加大 加州大學 中國

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