626夜市爆人潮 嚇退華裔一家

亞凱迪亞市626食物攤位區人潮洶湧。（讀者提供）

加州自6月15日經濟全面重啟以來，許多室外市集重新回歸，其中626夜市自7月初回歸以來，每晚現場湧入大批人流，有人形容：「好像疫情從未發生過」，以7月17日晚為例，每個攤位排隊時間幾乎得等一小時以上，各攤位間人潮擠爆。如此驚人的人流量，嚇退了部分華裔 居民。

新冠疫情改變了人們的生活習慣，很多人以前經常出入熱鬧街區，但現在習慣於安靜悠哉的生活。他們對加州解封後各地出現的人潮，「變得既驚喜，但又怕受傷害」。

亞凱迪亞市重開626夜市以來，吸引年輕族群前往，呼朋喚友，吃喝聚會，尤其對於華裔族群來說，626夜市更像是家鄉回憶的體現，現場聚集了不少老中青的華裔民眾。

華裔陳小姐與家人因懷念夜市生活，16日晚間前往626夜市，為安全起見仍戴著口罩 入場。沒想到排隊的隊伍從停車場就開始，亞凱迪亞市跑馬場前的大空地停滿了車輛，入場隊伍也出現了長龍。

亞凱迪亞市626入場隊伍出現長長人龍。（讀者提供）

「這還不是最誇張的」，陳小姐說，夜市食物攤位區擠爆了人，家人必須在人群中「借過」，且每個攤位都有人在排隊，等待時間都很長，「感覺真的回到了家鄉人擠人的夜市」。

然而，「這種感覺在疫情時期帶來了很多恐懼」，她說，大部分人都戴口罩入場，但吃喝必定得脫口罩，因此現場絕大部分人，入場後都沒戴口罩，「回想起來真是很可怕」。

陳小姐認為，即便家人都打了疫苗 ，她仍會擔心自己一家人是否會染疫，染疫後是否會生病，是否會將病毒傳給其他人等。因此，陳小姐一家人入場約15分鐘後，便趕緊撤退，逃離人群。

陳小姐說，身邊有些朋友也有同感。也許是在家待太久，大家對「人群聚集」忽然心生恐懼，除了害怕病毒傳染源，也對「人潮」有了陌生感。

不過衛生官員表示，只要打滿兩劑疫苗，就不用太擔心被傳染，目前新增確診病例和住院病例，幾乎都是尚未打疫苗，或還沒有打滿兩劑疫苗的人。