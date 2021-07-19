洛縣疫情反撲嚴重 陽性率增7倍 18日增1635確診、4死

洛縣公共衛生局長費若在洛縣早先宣布重開的記者會上。（記者李雪／攝影）

據洛杉磯 縣官員稱，自上個月以來，隨著Delta變種的傳播和人們對接種疫苗的猶豫，洛縣 新冠病毒陽性率增加了700%，即七倍。

洛杉磯縣18日報告新增1635例新冠病例和4例死亡，洛縣疫情有死灰復燃之勢，病例率和住院率都在飆升。這是洛縣連續第十天有逾1000例新增病例。根據加州數據，洛縣新冠住院人數從周六的507人增加到528人，加護病房患者人數從103人增加到112人。

18日每日檢測 陽性率為3.8%。7月4日該數字接近1.5%，而在6月15日，即全州範圍內大部分地區重開的那一天，測試陽性率才0.5%。

洛縣官員稱，造成病例增加的原因，主要是Delta變種，而且主要針對未接種疫苗的年輕居民。在13日的報告顯示，自上個月以來，洛縣病例增加了500%。

洛縣公共衛生局在聲明中說：「一個月前，即6月13日，五天平均病例數為201，而7月13日的五天平均數為1095，這在短短一個月內增加了500%以上」。幾天後，也就是7月17日，洛縣公衛局在推特上發布消息，通知居民新冠病毒檢測陽性率增加700%，「洛縣的新冠檢測陽性率在短短一個月內增加700%，從0.5%躍升至3.7%」。