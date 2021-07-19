口罩令收緊 華人社區積極防疫、疫苗施打率領先全縣

華人在室內大多積極配合戴口罩。（記者李雪／攝影）

洛杉磯縣衛生局日前發布最新室內口罩 強制命令（Indoor mask mandate），從17日午夜11時59分起，洛縣居民再次被要求在室內公共場所戴口罩，無論是否接種疫苗 。此舉雖然引發爭論，但無論有無強制令，在華人區的大部分居民，事實上也一直主動謹慎佩戴口罩。

18日華人區的室內公共場所對口罩令的執行都相當良好，事實上大部分華人反映，即使在早先口罩令鬆綁期間，大多數華人還是會謹慎地在室內戴口罩，除了用餐的地方。

華裔居民張先生表示，華人對口罩令相當「溫順」，即使在口罩令還未收緊的上周，他前往一家華人超市 就因為沒戴口罩而被攔住，只好戴上再進入。離開的時候還發現商家還贈送布口罩，一盒六個，相當大方。

擁有獨立於洛縣衛生部門的長堤市，很快宣布將與洛縣保持一致，要求所有人在室內佩戴口罩。

不過也設有獨立公共衛生局的巴沙迪那市，卻再一次沒有緊跟洛縣當局腳步，目前沒有強制要求必須在室內戴口罩，但仍敦促居民最好在室內戴上。巴沙迪那市市發言人Lisa Derderian表示，雖然巴市病例率低於洛縣，但由於過去兩周確實也有顯著增加，也確認有Delta變種感染，因此令人擔憂。好在周五數據有所下降，使感染率在一周多以來首次下降。

維拉紐瓦（中）和妻子16日晚在蒙特利公園市出席華人社區的警民晚宴，雙雙並未戴口罩，不過當時口罩令還並未生效。（記者李雪／攝影）

在室內戴口罩令上，和洛縣持不同意見的除了巴沙迪那市，還有洛縣警局。局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）在聲明中說：「強迫已接種者與已感染新冠病毒（Covid-19）者在室內戴口罩並不科學，也違反CDC指引。」維拉紐瓦說，「洛縣公共衛生局（DPH）有權執行這項命令，但資金不足、經費遭到削減的洛縣警局不會耗費有限資源（執行），我們會請民眾自願遵守」。維拉紐瓦和妻子16日晚在蒙特利公園市出席華人社區的警民晚宴，雙雙並未戴口罩，不過當時口罩令也還未生效。

代表巴市、聖瑪利諾市等華人區的縣政委員巴格 (Kathryn Barger) ，也是五人縣政委員會中唯一的共和黨人，也批評該強制令違反聯邦和州的口罩規定，指出強制戴口罩，無助於該縣「強調疫苗的功效，並強迫未接種疫苗的居民接種疫苗」的努力。

亞裔從疫情一開始就注重防疫，至今仍體現在重視施打疫苗上。從族裔來看，亞裔76%都至少打過一針疫苗，遠高過白人的65.2%、西裔的52.9%、非裔的44.1%。洛杉磯縣18日的疫苗相關數據統計截止日仍是7月11日，顯示有69.4%的16歲以上居民，至少施打了一劑疫苗。

重視防疫的華人社區基本都領先全縣平均值，華人區施打疫苗率最高的是蒙特利公園市，有82%的16歲以上居民都已經至少接種一劑疫苗。其次是南巴沙迪那市、聖蓋博市、聖瑪利諾市等，都大約為80%左右。

大部分的華人地區或城市都高於70%，唯有艾爾蒙地和阿蘇薩等華人比例相對較低的城市，接種率還未達到縣平均值。