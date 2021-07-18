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強制室內戴口罩 洛縣警不會執法

記者王若然／洛杉磯報導
洛縣強制室內戴口罩，洛縣警局不跟進。（美聯社）
洛縣強制室內戴口罩，洛縣警局不跟進。（美聯社）

隨著洛杉磯縣新冠疫情持續惡化，洛縣衛生局室內戴口罩令由「建議」改為「強制」，並從17日午夜11時59分開始實行，但並非所有機構官員都贊同。

洛杉磯縣要求民眾在公共場合室內時，包括超市、商場等，無論是否接種疫苗，都必須戴口罩。洛杉磯縣近一個月起新增新冠確診病人不斷增多，17日新增病例1827人，新增死亡病例11人。洛縣衛生局官員表示，這主要是傳播力更強的Delta病毒所致，沒有接種疫苗的民眾若不戴口罩更容易增加感染機率。

洛縣17日確診率為3.7%，但7月4日時該指標還不到1.5%，而6月15日更低於0.5%。洛縣新冠病人住院人數，也從16日的462人增至507人，ICU病人維持在103人。

洛縣衛生局局長費若（Babara Ferrer）表示，「因為有些沒打疫苗的民眾不戴口罩，洛縣還有幾百萬人沒有接種疫苗，尤其是傳播性更強的Delta病毒，造成洛縣病例數增長很快。」這樣的情形促使衛生局必須採取措施。

費若說，雖然疫苗是阻斷新冠病毒傳播最有效的工具，但洛縣還遠遠沒達到群體免疫。在提升疫苗接種率，增強民眾對疫苗信心的同時，最有效的辦法就是讓民眾帶上口罩。費若說，希望那些打了疫苗的民眾再堅持最後幾個月。

然而，洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）對洛縣室內強制口罩令唱「反調」，他表示，警局不會嚴格執行，警局目前經費緊張。他還表示，該強制令「沒有科學根據，與CDC的建議背道而馳。」

洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）也對該強制令表示反對。她說，該政令不與加州和聯邦的指導建議一致，也沒有起到「強調疫苗重要性和督促民眾接種疫苗的作用。」她說，地方和加州的政令相互矛盾，會削減公眾信任，也沒有突出洛杉磯政府的工作重點，即讓更多人打疫苗。

但其他幾位縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis），韓珍妮（Janice Hahn）和庫爾 （Sheila Kuehl）都站出來支持洛縣衛生局的規定。蘇麗絲表示，「我想強調室內戴口罩並不是阻止民眾享受重啟之後的活動，我們仍可以出門在室內商場購物，在當地餐廳吃飯，看電影等。」

洛縣衛生局官員Muntu Davis此前表示，室內強制戴口罩令將一直持續至疫情好轉。如果疫情持續加重，不排除會有更進一步管制措施。

洛縣 疫苗 口罩

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